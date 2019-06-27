الإدارة العامة للطيران المدني تؤكد أن جميع المطارت التونسية مفتوحة للجولان وتواصل عملها بالنسق المعتاد

Jeudi 27 Juin 2019



وات

- أفادت الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل، بأنه خلافا لما تم تداوله، فإن جميع المطارت التونسية المفتوحة للجولان الجوي العمومي تواصل عملها بالنسق المعتاد، وتسدي خدماتها بصفة إعتيادية لفائدة جميع شركات النقل الجوي التونسية والأجنبية العاملة عليها.وأكدت الادارة العامة للطيران المدني، في بلاغ صادر مساء يوم الخميس عن وزارة النقل، حرصها المعهود على توفير أفضل ظروف السلامة والأمن لمسافريها ومطاراتها.يشار إلى أنه تم تداول خبر بمواقع التواصل الاجتماعي، حول توقف حركة الملاحة الجوية بمطار تونس قرطاج، على خلفية الاجراءات الأمنية والوقائية المشددة التي تم اتخاذها بالمطار، إثر الهجومين الرهابيين الذين جدا صباح اليم الخميس وسط العاصمة، وأسفرا عن استشهاد عون امن وإصابة آخرين.