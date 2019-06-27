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مختار بن نصر: العمليات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة وقفصة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، اليوم الخميس، إن العمليات الإرهابية التي شهدتها صباح اليوم تونس العاصمة وجبل عرباطة بقفصة تدخل في إطار المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي في تونس.
وأضاف بن نصر، في تصريح لــ(وات) على هامش ورشة العمل الإقليمية حول " دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف " التي انطلقت أشغالها مساء اليوم الخميس بسوسة، أن هذه المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية تأتي بالخصوص في ظل انهيار كياناتهم الإرهابية بسوريا والعراق.

ومن جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن ورشة العمل حول " دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف " تنتظم ببادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على امتداد يومين بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة بولايات الوسط (القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية).


وأضاف أن هذه الورشة تنتظم في اطار الأنشطة واللقاءات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نطاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب عبر مقاربات إنمائية جهوية ومحلية مبنية على احترام حقوق الانسان، وفق تعبيره.

وتندرج هذه الورشة، وفق نفس المتحدث، في اطار سلسلة ورشات العمل الإقليمية الموجهة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني بهدف مزيد التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والتحسيس بأهمية المشاركة المجتمعية والتفكير في آليات شراكة ناجعة بين الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوقي من التطرف العنيف.
وذكر بأن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب استعرضوا خلال لقائهم، صباح الخميس بمقر ولاية سوسة، المسؤولين الجهويين، أهم مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والدور الذي تضطلع به اللجنة في تفعيلها من خلال مرافقة الوزارات في إعداد خطط عملها.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184756

Essoltan  (France)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 20h 47m |           
Non Monsieur , je suis désolé , il ne faut pas sous estimer ces actes criminels qui ont coûté un mort et des blessees graves , au contraire il faut redoubler de vigilance et surtout il ne faut pas baisser les bras parce que les terroristes sont parmi nous en Tunisie ils partagent notre quotidien et dès que leurs MAÎTRES leur passent une commande moyennant quelques dollars ils n'hésitent pas et ils passent à l'action . On est confronté à
une race de traîtres qui n'ont rien de l'Islam parce qu'ils sont nourris de haine et d'une méchanceté foudroyante .
Avec ces gens il faut répondre par la HAINE aussi ...



Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie (0-1)
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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