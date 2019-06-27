مختار بن نصر: العمليات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة وقفصة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي

Jeudi 27 Juin 2019
وات - قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، اليوم الخميس، إن العمليات الإرهابية التي شهدتها صباح اليوم تونس العاصمة وجبل عرباطة بقفصة تدخل في إطار المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي في تونس.
وأضاف بن نصر، في تصريح لــ(وات) على هامش ورشة العمل الإقليمية حول " دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف " التي انطلقت أشغالها مساء اليوم الخميس بسوسة، أن هذه المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية تأتي بالخصوص في ظل انهيار كياناتهم الإرهابية بسوريا والعراق.
ومن جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن ورشة العمل حول " دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف " تنتظم ببادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على امتداد يومين بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة بولايات الوسط (القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية).
وأضاف أن هذه الورشة تنتظم في اطار الأنشطة واللقاءات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نطاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب عبر مقاربات إنمائية جهوية ومحلية مبنية على احترام حقوق الانسان، وفق تعبيره.
وتندرج هذه الورشة، وفق نفس المتحدث، في اطار سلسلة ورشات العمل الإقليمية الموجهة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني بهدف مزيد التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والتحسيس بأهمية المشاركة المجتمعية والتفكير في آليات شراكة ناجعة بين الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوقي من التطرف العنيف.
وذكر بأن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب استعرضوا خلال لقائهم، صباح الخميس بمقر ولاية سوسة، المسؤولين الجهويين، أهم مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والدور الذي تضطلع به اللجنة في تفعيلها من خلال مرافقة الوزارات في إعداد خطط عملها.
وأضاف بن نصر، في تصريح لــ(وات) على هامش ورشة العمل الإقليمية حول " دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف " التي انطلقت أشغالها مساء اليوم الخميس بسوسة، أن هذه المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية تأتي بالخصوص في ظل انهيار كياناتهم الإرهابية بسوريا والعراق.
ومن جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن ورشة العمل حول " دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف " تنتظم ببادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على امتداد يومين بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة بولايات الوسط (القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية).
وأضاف أن هذه الورشة تنتظم في اطار الأنشطة واللقاءات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نطاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب عبر مقاربات إنمائية جهوية ومحلية مبنية على احترام حقوق الانسان، وفق تعبيره.
وتندرج هذه الورشة، وفق نفس المتحدث، في اطار سلسلة ورشات العمل الإقليمية الموجهة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني بهدف مزيد التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والتحسيس بأهمية المشاركة المجتمعية والتفكير في آليات شراكة ناجعة بين الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوقي من التطرف العنيف.
وذكر بأن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب استعرضوا خلال لقائهم، صباح الخميس بمقر ولاية سوسة، المسؤولين الجهويين، أهم مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والدور الذي تضطلع به اللجنة في تفعيلها من خلال مرافقة الوزارات في إعداد خطط عملها.
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Par:essoltan (France )
Sur: مختار بن نصر: العمليات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة وقفصة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي