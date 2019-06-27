محمد الناصر يتحول الى المستشفى العسكري بتونس للاطمئنان على صحة الرئيس قايد السبسي

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تحول رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عشية اليوم الخميس، للاطمئنان على صحة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة.
ويشار إلى أن الرئيس الباجي قايد السبسي (93 عاما) تعرض صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت، اليوم الخميس في بلاغ إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس قايد السبسي " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.
ويشار إلى أن الرئيس الباجي قايد السبسي (93 عاما) تعرض صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت، اليوم الخميس في بلاغ إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس قايد السبسي " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.
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Par:essoltan (France )
Sur: مختار بن نصر: العمليات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة وقفصة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي