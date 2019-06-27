Radio Babnet Tunisie On Air: Marwan Khouri - Khouri  

محمد الناصر يتحول الى المستشفى العسكري بتونس للاطمئنان على صحة الرئيس قايد السبسي

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تحول رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عشية اليوم الخميس، للاطمئنان على صحة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة.

ويشار إلى أن الرئيس الباجي قايد السبسي (93 عاما) تعرض صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


وكانت رئاسة الجمهورية أكدت، اليوم الخميس في بلاغ إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس قايد السبسي " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

  
  
     
  
cadre-70b4b011198e7842bd9214eb3a3a86ac-2019-06-27 19:34:42






0 de 0 commentaires pour l'article 184754



Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie (0-1)
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 27 جوان 2019 | 23 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
27°
 27° % 69 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
27°-2435°-2536°-2437°-2637°-25
  • Avoirs en devises
    13368,8

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,27196 DT        1$ =2,86965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561664918|184754 1566|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires