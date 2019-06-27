وزير الدّاخليّة ووزيرة الصّحة بالنّيابة يعودان المصابين ضحايا الهجومين الإرهابيين

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تحوّل وزير الدّاخليّة هشام الفراتي ووزيرة الصّحة بالنّيابة سنية بالشّيخ، عشيّة اليوم الخميس، إلى عدد من مستشفيات العاصمة للاطمئنان على الحالة الصّحية للمصابين (5 أمنيّين و3 مدنيّين)، الذين تعرّضوا لإصابات متفاوتة الخطورة خلال عمليّتي التّفجير اللّتين جدّتا صباح اليوم بالعاصمة.
وأكّد الفراتي، التزام الدّولة وتعهّدها التّام بتوفير كلّ مستلزمات الرّعاية الصحيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة لفائدة المصابين، متمنيّا لهم الشّفاء العاجل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وكانت المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول سعاد صدراوي، قد صرحت في وقت سابق ل(وات)، بأن المستشفى استقبل ظهر اليوم 8 مصابين من رجال أمن ومدنيين ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين جدا بنهج شارل ديغول، وقبالة إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالعاصمة تونس.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يغادر قريبا هؤلاء المصابون المستشفى بعد الانتهاء من تلقي الفحوصات اللازمة، مؤكدة تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف رجال الأمن.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم في بيان لها، عن وفاة عون أمن وإصابة آخرين عقب الهجومين الإرهابيين الذين جدا صباح اليوم الخميس بالعاصمة.
وأكّد الفراتي، التزام الدّولة وتعهّدها التّام بتوفير كلّ مستلزمات الرّعاية الصحيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة لفائدة المصابين، متمنيّا لهم الشّفاء العاجل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وكانت المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول سعاد صدراوي، قد صرحت في وقت سابق ل(وات)، بأن المستشفى استقبل ظهر اليوم 8 مصابين من رجال أمن ومدنيين ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين جدا بنهج شارل ديغول، وقبالة إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالعاصمة تونس.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يغادر قريبا هؤلاء المصابون المستشفى بعد الانتهاء من تلقي الفحوصات اللازمة، مؤكدة تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف رجال الأمن.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم في بيان لها، عن وفاة عون أمن وإصابة آخرين عقب الهجومين الإرهابيين الذين جدا صباح اليوم الخميس بالعاصمة.
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Par:essoltan (France )
Sur: مختار بن نصر: العمليات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة وقفصة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي