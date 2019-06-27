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وزير السياحة: التفجيران الارهابيان في العاصمة لن يؤثرا على الموسم السياحي

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - قام وزير السياحة روني الطرابلسي، عشية اليوم الخميس، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة و شارع شارل ديغول و منطقة باب بحر بالعاصمة.
و قال الوزير في تصريح مقتضب لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن تونس لا تخشى الارهاب وان التفجيرين الارهابييين لن يؤثرا على السياحة التونسية لانهما حادثين معزولين.

واكد الطرابلسي انه سيعمل على طمأنة المستثمرين في القطاع السياحي لتطويق انعكاسات الهجمات الارهابية، مؤكدا على أن الموسم السياحي يظل واعدا رغم كل المخاطر التي تهدد تونس .

و عرج على دور المؤسسة الأمنية و العسكرية في مقاومة الارهاب و القضاء على الإرهابيين ، مشيرا الى أهمية ان يكون التونسيون يدا واحدة في هذه الفترة .
يُذكر أن العاصمة تونس شهدت صباح اليوم الخميس، تفجيرين إرهابيين متزامنين، الأول بنهج شارل ديغول، أسفر عن استشهاد عون شرطة بلدية وإصابة عون أمن آخر إلى جانب 3 مدنيين، أما التفجير الثاني فتم قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وأسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عدد من الأمنيين.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184752

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 19h 53m |           
الشعب التونسي يتبول على الارهابيين والقوى الرجعية و الانبريالية... ا



Special can 201
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Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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