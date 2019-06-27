Radio Babnet Tunisie On Air: Lotfi Bouchnak - Hallat 3aleena  

توزر: بلدية توزر تعاني من ضعف الاستخلاص البلدي سبب لها ضعف الموارد المالية

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تعاني بلدية توزر من ضعف الاستخلاص البلدي لمختلف الاداءات وكذلك استخلاص معاليم كراء محلاّت والأسواق والعقارات المبنية وغير المبنية بما يجعلها في مواجهة ميزانية ضعيفة لا تكفي لخلاص أجور الموظفين وفق ما أكّده اليوم النائب الأول لرئيس البلدية وسيلة الهادفي.

وأوضحت الهادفي في تصريح لمراسلة (وات) أن مجموع الدين المتعلق بالاستخلاص البلدي يبلغ حتى النصف الأول من العام الجاري 2019 ما يقارب 420 ألف دينار بالنسبة الى كراء المحلات و238 ألف دينار بالنسبة الى لزمات كراء الأسواق وواحد مليون و973 بالنسبة الى العقارات المبنية و256 ألف دينار للعقارات غير المبنية، مضيفة أنه رغم دعوة البلدية الى المواطنين والمتسوغين بخلاص ديونهم وجدولتها إلا أن عملية الاستخلاص ما تزال ضعيفة جدا.
وقد أدى ضعف الإمكانيات المالية للبلدية وفق تقديرها الى حرمانها من القيام بالانتدابات اللازمة للعملة والاطارات واقتناء المعدات وتنفيذ مشاريع الانارة العمومية وتعبيد الطرقات مضيفة أن ميزانية البلدية السنوية تقدر بست ملايين دينار يوجه حوالي 70 بالمائة منها الى خلاص أجور الاعوان مبينة أن البلدية تضطر أحيانا الى القيام بسلفة من صندوق القروض لخلاص هذه الأجور.


وأصبحت البلدية بذلك وفق قولها "عاجزة على تقديم خدمات أفضل" كما تعاني بدورها من تراكم ديونها تجاه الشركات الوطنية للكهرباء والغاز وماء وكذلك تجاه صندوق القروض بلغت 560 ألف دينار وهي الديون المتراكمة من 2008 الى 2017 وهو وضع أدى حسب رأيها الى ضعف مردودية المجلس البلدي الحالي في تلبية متطلبات السكان من حيث المشاريع وتوفير المدخرات السكنية داعية المعنيين بالأمر الى الإسراع بتسوية وضعيتهم واستغلال الاعفاء البلدي خاصة بالنسبة الى خلاص "الزبلة والخروبة".
هذا ويواجه المجلس البلدي لبلدية توزر منذ توليه انتقادات كبيرة لما يعتبره البعض ضعف أداء وغياب الانسجام بين أعضاء المجلس البلدية وعدم برمجة مشاريع قد تغيّر وجه المدينة والعناية بمجال النظافة.

  
  
     
  
cadre-00ce3df6c2fe2a71319ac86b9f9c8dfd-2019-06-27 22:10:59






0 de 0 commentaires pour l'article 184742



Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie (0-1)
    21:00: Kenya - Tanzanie (3-2)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 27 جوان 2019 | 23 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
25°
 24° % 69 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.75 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-2335°-2536°-2437°-2637°-25
  • Avoirs en devises
    13368,8

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,27196 DT        1$ =2,86965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561675530|184742 284|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires