يوسف الشاهد يعود الرئيس قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة ويدعو الى ''الترفع عن بث الأخبار الزائفة''

Jeudi 27 Juin 2019
وات - أفاد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، في تدوينة على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بأنه أدى زيارة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.
وقال الشاهد في تدوينته "أطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية"، متمنيا له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت.
ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى "الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين".
وكان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهوريّة، فراس قفراش، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات) في وقت سابق من اليوم، أنّ حالة رئيس الدولة "مستقرّة"، نافيا خبر وفاته.
ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية أعلنت تعرّض الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.
ويذكر أيضا أن الرئيس قايد السبسي كان تنقل يوم الجمعة 21 جوان الحالي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، حيث أكد قفراش آنذاك أنه غادر المستشفى في صحّة جيّدة.
وقال الشاهد في تدوينته "أطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية"، متمنيا له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت.
ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى "الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين".
وكان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهوريّة، فراس قفراش، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات) في وقت سابق من اليوم، أنّ حالة رئيس الدولة "مستقرّة"، نافيا خبر وفاته.
ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية أعلنت تعرّض الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.
ويذكر أيضا أن الرئيس قايد السبسي كان تنقل يوم الجمعة 21 جوان الحالي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، حيث أكد قفراش آنذاك أنه غادر المستشفى في صحّة جيّدة.
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