وزارة التجهيز رصدت حوالي 400 مليون دينار لانجاز الطرقات بولاية صفاقس (سالمي)

Jeudi 27 Juin 2019



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- كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي، الخميس، ان الوزارة رصدت حوالي 400 مليون دينار لانجاز مشاريع خاصة بالطرقات بجهة صفاقس.وأضاف سالمي، خلال اشرافه الخميس على المنتدى الجهوي للتنمية بصفاقس ، الذي ينعقد في اطار زيارة عمل يؤديها الى صفاقس يومي 27 و28 جوان الجاري إلى الجهة " ان جهة صفاقس لازالت في حاجة إلى عديد المشاريع التنموية رغم ما تم انجازه ".ولاحظ سالمي، في ذات السياق، ان المشاريع الكبرى تتطلب اتخاذ قرارات هامة وشجاعة وأنه قد آن الأوان لإنجاز مشروع " تبرورة " بولاية صفاقس.ولفت سالمي الى ان مشاريع المدينة الرياضية والمستشفى الجامعي الثالث ومشروع الميترو الخفيف بصدد التقدم في وقت استفسر فيه عدد من المتدخلين في المنتدى عن مآل انجاز المشاريع الكبرى المعطلة بجهة صفاقس.