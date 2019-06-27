رئيس الحكومة من شارع الحبيب بورقيبة : العملية الارهابية دليل ياس المتطرفين وسنتخلص من اخر ارهابي

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - ادى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة الى مكان العملية الارهابية التي استهدفت دورية امنية في شارع الحبيب بورقيبة.
وقال رئيس الحكومة انه يترحم على شهيد قوات الامن الذي توفي نتيجة العملية الارهابية الجبانة متابعا " الارهابيون كانوا يريدون ارباك الاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي خاصة واننا في مرحلة التحضير للانتخابات اضافة الى انطلاق الموسم السياحي.
واضاف يوسف الشاهد " العملية هي دليل على ياس الارهاب والإرهابيين مضيفا " نحن نريد ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت مضيفا " سنتخلص من اخر ارهابي على ارض تونس".
وقال رئيس الحكومة انه يترحم على شهيد قوات الامن الذي توفي نتيجة العملية الارهابية الجبانة متابعا " الارهابيون كانوا يريدون ارباك الاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي خاصة واننا في مرحلة التحضير للانتخابات اضافة الى انطلاق الموسم السياحي.
واضاف يوسف الشاهد " العملية هي دليل على ياس الارهاب والإرهابيين مضيفا " نحن نريد ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت مضيفا " سنتخلص من اخر ارهابي على ارض تونس".
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