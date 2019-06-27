اجتماع مكتب البرلمان... جلسة عامة الأسبوع المقبل لانتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد

Jeudi 27 Juin 2019



وات

- قرر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس عقد جلسات عامة يومي الثلاثاء 2 جويلية والأربعاء 3 جويلية 2019 يخصص جدول أعمالها لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والنظر في مشروع قانون أساسي عدد 08/2018 يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وكذلك النظر في تقرير النشاط السنوي للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وتقارير خصوصية.وقد وجه مكتب مجلس نواب الشعب مجموعة أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة.من جهة اخرى عاين مكتب مجلس نواب الشعب طلب مجموعة تسعة نواب تشكيل كتلة نيابية تحت اسم كتلة "الجبهة الشعبية" رئيسها النائب هيكل بلقاسم ونائب رئيسها النائب أيمن العلوي.كما عاين التصريح بتسجيل الكتلة في المعارضة البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب.يشار إلى أن النواب التسعة المستقيلين من كتلة الجبهة الشعبية، تقدموا بطلب لتكوين كتلة برلمانية باسم "الجبهة الشعبية" منذ 12 جوان الحالي ، بعد أن تم حل الكتلة الأخرى.