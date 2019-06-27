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زياد العذاري يوقع جملة من الاتفاقيات المالية مع الاتحاد الأوروبي

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري و Johannes HAHN، مفوض سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي وبحضور سفير تونس ببروكسال، يوم الأربعاء 26 جوان 2019، على جملة من الاتفاقيات المالية بقيمة جملية تناهز 150 مليون أورو أي قرابة 500 مليون دينار في شكل هبة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها الوزير حاليا إلى العاصمة البلجيكية.


وستخصص الاتفاقية الأولى وقيمتها 70 مليون أورو (230 م.د) لفائدة برنامج دعم التنمية المحلية والثانية بقيمة 45 مليون أورو (148 م.د) ستخصص لدعم قطاع السياحة والصناعات التقليدية وتثمين المخزون الثقافي، هذا بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة بمبلغ يناهز 15 مليون أورو (49 م.د) ستوجه لدعم برامج التجديد، واتفاقية رابعة بمبلغ 20 مليون أورو (66 م.د) لفائدة برنامج الدعم المؤسساتي للانتقال الديمقراطي.


وعبر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وما يشهده من تطور كمي ونوعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي يظل شريك تونس الأكبر في التنمية ودعم الإصلاحات.

كما وفّر اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى التقدم المسجل في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.

من جانبه، جدد HAHN، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس في تنفيذ الإصلاحات والبرامج حتى تحقق أهدافها المرسومة في النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.

هذا وكانت للوزير لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين السامين بالمفوضية الأوروبية تناولت بالخصوص سبل وآليات مزيد دفع التعاون التونسي الأوروبي، المالي والفني وبرامجه للمرحلة القادمة.

  
  
     
  
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Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
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Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
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Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
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Groupe F
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