''تيكا'' التركية تختتم دورة تدريبية لمنتسي الأمن في تونس

Jeudi 27 Juin 2019



باب نات

- اختتمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، دورة تدريبية لفائدة عناصر من الشرطة والحرس التونسيين، في ولاية القيروان .انطلقت الدورة التدريبية، في 10 جوان الجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن التركي، تحت عنوان "تدريب على التدخل السريع والطوارئ"، بمشاركة 20 أمنيا من الإدارة العامة للأمن الوطني والحرس التونسيين.وتضمنت الدورة تدريبات نظرية وتطبيقية حول قواعد السلامة، والتدريب على استعمال الأسلحة القصيرة والبندقيات، والذخيرة الغازية، إلى جانب أساليب العمل ضد المواد المتفجرة والعمليات في المباني والأماكن المسكونة.وتأتي الدورة وفق بلاغ تيكا في إطار "المشروع الدولي للتعاون في التكوين الأمني لتيكا، والمتواصل منذ 2007، بهدف تعزيز العلاقات بين قوات الشرطة في الدول الصديقة، في إطار التعاون الأمني مع تركيا، من أجل ضمان التنسيق والتعاون بين مؤسسات تدريب الشرطة".كما تهدف مثل هذه الدورات وفق نفس البلاغ إلى المزيد من تبادل الخبرات المكتسبة بين مؤسسات البلدين، ورفع مستوى الوعي المشترك في مكافحة الجريمة ولضمان الوحدة في المصطلحات.ومنذ 2012، تنظم "تيكا" دورات تدريبية استفاد منها 892 من أفراد قوات الأمن التونسية.ومن المقرر أن تنظم "تيكا" دورتين تدريبيتين (لم يحدد تاريخهما ومكانهما بعد) في تونس، حول "حماية المباني الاستراتيجية ضد الإرهاب"، و"التدريب على قيادة الشرطة وإدارة العمليات"، في إطار برنامج الوكالة لعام 2019.