سليانة: إخماد حريق نشب بحوالي 8 هكتارات من الحصيدة و ربع هكتار من القمح اللين بمعتمدية الكريب

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- تمكن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من الفلاحين، بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، مساء اليوم الاربعاء، من السيطرة على حريق نشب بحوالي 8 هكتارات من الحصيدة، وربع هكتار من القمح اللين بمنطقة الكريب محطة، حسب ما أفاد به (وات) مصدر من الحماية المدنية.وأكد ذات المصدر، أن أسباب إندلاع الحريق ما تزال مجهولة، مبينا أن فرقة الحماية المدنية سخرت وسيلتين للإطفاء، في حين سخر أعوان الغابات 4 شاحنات، وتدخل عدد من الفلاحين بدورهم بالجرارات لمنع انتشار ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.وأضاف أنه تمت حماية أكثر من 200 هكتار من القمح اللين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.