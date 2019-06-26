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الشاهد يفتتح الدورة الأولى للأيام الوطنية ''نستهلكو صنع تونسي''

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى اشرافه بعد ظهر اليوم على افتتاح الدورة الأولى للأيام الوطنية " نستهلكو صنع تونسي تحت شعار" إلي ليك ليك .. صنع بلادي أولى بي وبيك" بقصر المعارض بالكرم عن:

وقد تقر تخصيص يوم 26 جوان من كل سنة يوم وطني للتشجيع على استهلاك المنتوج الصناعي التونسي.
- اعلان سنة 2020 "سنة دعم استهلاك المنتوج الصناعي التونسي".

- وضع شعار موحد # 619 Made in tunisia على المنتوجات المصنوعة في تونس لتمكين المستهلك من تمييزها عن بقية المنتوجات المستوردة.
- برمجة تدريس ثقافة إستهلاك المنتوج التونسي لدى الناشئة إنطلاقا من السنة الدراسية 2020/2021.

- تعميم اجراء ينص على اعتماد صيغ مراجعة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار تطور سعر صرف الدينار خاصة في إطار الصفقات العمومية الإطارية.

- إبرام عقود برامج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير حاجيات الشركات الوطنية الكبرى بمنتجات ذات منشأ تونسي.

  
  
     
  
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Special can 201
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    18:00 : Ouganda - Zimbabwe (1-1)
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Egypte 3 1 1 0 0 3
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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