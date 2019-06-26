الشاهد يفتتح الدورة الأولى للأيام الوطنية ''نستهلكو صنع تونسي''

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى اشرافه بعد ظهر اليوم على افتتاح الدورة الأولى للأيام الوطنية " نستهلكو صنع تونسي تحت شعار" إلي ليك ليك .. صنع بلادي أولى بي وبيك" بقصر المعارض بالكرم عن:
وقد تقر تخصيص يوم 26 جوان من كل سنة يوم وطني للتشجيع على استهلاك المنتوج الصناعي التونسي.
- اعلان سنة 2020 "سنة دعم استهلاك المنتوج الصناعي التونسي".
- وضع شعار موحد # 619 Made in tunisia على المنتوجات المصنوعة في تونس لتمكين المستهلك من تمييزها عن بقية المنتوجات المستوردة.
- برمجة تدريس ثقافة إستهلاك المنتوج التونسي لدى الناشئة إنطلاقا من السنة الدراسية 2020/2021.
- تعميم اجراء ينص على اعتماد صيغ مراجعة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار تطور سعر صرف الدينار خاصة في إطار الصفقات العمومية الإطارية.
- إبرام عقود برامج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير حاجيات الشركات الوطنية الكبرى بمنتجات ذات منشأ تونسي.
وقد تقر تخصيص يوم 26 جوان من كل سنة يوم وطني للتشجيع على استهلاك المنتوج الصناعي التونسي.
- اعلان سنة 2020 "سنة دعم استهلاك المنتوج الصناعي التونسي".
- وضع شعار موحد # 619 Made in tunisia على المنتوجات المصنوعة في تونس لتمكين المستهلك من تمييزها عن بقية المنتوجات المستوردة.
- برمجة تدريس ثقافة إستهلاك المنتوج التونسي لدى الناشئة إنطلاقا من السنة الدراسية 2020/2021.
- تعميم اجراء ينص على اعتماد صيغ مراجعة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار تطور سعر صرف الدينار خاصة في إطار الصفقات العمومية الإطارية.
- إبرام عقود برامج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير حاجيات الشركات الوطنية الكبرى بمنتجات ذات منشأ تونسي.
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Par:essoltan (France )
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