الشاهد يفتتح الدورة الأولى للأيام الوطنية ''نستهلكو صنع تونسي''

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى اشرافه بعد ظهر اليوم على افتتاح الدورة الأولى للأيام الوطنية " نستهلكو صنع تونسي تحت شعار" إلي ليك ليك .. صنع بلادي أولى بي وبيك" بقصر المعارض بالكرم عن:وقد تقر تخصيص يوم 26 جوان من كل سنة يوم وطني للتشجيع على استهلاك المنتوج الصناعي التونسي.- اعلان سنة 2020 "سنة دعم استهلاك المنتوج الصناعي التونسي".- وضع شعار موحد # 619 Made in tunisia على المنتوجات المصنوعة في تونس لتمكين المستهلك من تمييزها عن بقية المنتوجات المستوردة.- برمجة تدريس ثقافة إستهلاك المنتوج التونسي لدى الناشئة إنطلاقا من السنة الدراسية 2020/2021.- تعميم اجراء ينص على اعتماد صيغ مراجعة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار تطور سعر صرف الدينار خاصة في إطار الصفقات العمومية الإطارية.- إبرام عقود برامج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير حاجيات الشركات الوطنية الكبرى بمنتجات ذات منشأ تونسي.