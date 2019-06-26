مدنين: فتح اول مخبر لتحليل المياه والتربة بالجنوب الشرقي

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- تولت شابة من اصحاب الشهائد العليا بعد مدة ثلاثة سنوات قضتها بمحضنة المؤسسات الفلاحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين تركيز مخبر للمياه والتربة هو الاول بولاية مدنين وولايات الجنوب الشرقي يمكن من القيام بالتحاليل الميكروبيولوجيا والفيزيوكيميائية للمياه والتربة والصناعات الغذائية.ويمثل هذا المخبر اضافة متميزة ورافدا مهما للقطاع الفلاحي بدرجة اولى وللصناعات الغذائية مثل مصانع التن والحليب والنزل وفي درجة ثانية وكذلك لعموم المواطنين لاسيما في عمليلت تحليل مياه الفساقي التي تعتمدها اغلب الأسر في مياه الشرب.وسيجنب احداث هذا المخبر لصاحبته نادية كرشيد مهندسة صناعات غذائية خريجة الجامعة منذ سنة 2010 عناء التنقل نحو صفاقس او العاصمة ويمكن من ربح الآجال والمسافات خاصة وانها لمست عند الشروع في انجاز المشروع حاجة قطاعات أساسية بولاية مدنين للتحاليل التي ينجزها المخبر .وانطلقت نادية في مشروعها بفكرة لتوسع معارفها حوله وتعمق التكوين والبحث بالاستئناس بالخبرات التي وفرتها لها محضنة المؤسسات التي واكبتها مدة ثلاث سنوات ومازالت مع انطلاق المشروع تواصل الإحاطة بها وتاطيرها طيلة سنة اخرى بما يؤمن للمشروع النجاح والديمومة .