أكثر من 55 ألف تلميذ يشرعون بداية من يوم الخميس في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية

Mercredi 26 Juin 2019



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- يجتاز بداية من غد الخميس 55 ألفا و207 مترشحا الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2019 ( السيزيام)، للتناظر من أجل 3750 مقعدا بهذه الإعداديات.وتتميز هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم 29 جوان الجاري، حسب وزارة التربية، بتعديل ماهية ومواصفات الاختبارات الكتابية للمناظرة في مختلف المواد التي يمتحن فيها التلميذ ( العربية والفرنسية والأنقليزية والرياضيات والإيقاظ العلمي) حتى تكون أكثر تجانسا مع عمليتي التعلم والتقييم خلال السنة الدراسية وعاكسة لحقيقة مكتسبات التلاميذ في هذه المواد.وسيتم خلال الدورة الحالية، تقييم جودة مواضيع مادة الرياضيات بواسطة شبكة معايير مؤشرة تعكس حقيقة مكتسبات التلميذ، والانطلاق في إعداد شبكات مماثلة في عديد المواد الأخرى.وكانت الوزارة، أعلنت أنه سيتم إصدار شهادة وطنية للتلاميذ الذين سيجتازون المناظرة تتضمن الأعداد والمعدل النهائي في الدورة، وتسلم للراغبين في الحصول عليها.وتسجل دورة 2019 استقرارا في عدد المترشحين لاجتياز المناظرة مقارنة بدورة 2018 والتي قدر عدد التلاميذ الذين ترشحوا لإجتيازها بـ 56814 مترشحا.ويشترط في الالتحاق بهذا الإعداديات حصول المترشح على معدل يساوي أو يفوق 15 من عشرين، حسب ما تتيحه طاقة الاستيعاب المتاحة.