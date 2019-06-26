وزير الدفاع الوطني يدشّن المركز العسكري للتأمين النفسي والدراسات السلوكيّة بالقاعدة العسكريّة ببوشوشة ومركز الإعفاء

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - دشّن صباح اليوم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي المركز العسكري للتأمين النفسي والدراسات السلوكيّة بالقاعدة العسكريّة ببوشوشة ومركز الإعفاء. وتتمثّل مهام المركز الأوّل في إجراء المتابعة والتقييم النفسي وتنفيذ برامج السلامة والإحاطة النفسيّة بالوسط العسكري وتكوين المكوّنين في المجال، فيما يتولّى المركز الثاني القيام بجبر الضرر الناتج عن السقوط البدني ودراسة العرائض الواردة عليه والتأكد من الضرر الحاصل بسبب الخدمة العسكرية.
وأوصى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بإيلاء التكوين المستمر العناية اللازمة للأخصائيين والتربّصات في ميدان الإحاطة النفسيّة بالعسكريين وخاصّة المنتشرين في المناطق العملياتيّة والحرص على القيام ببرامج إحاطة نفسيّة ما قبل العمليّات وما بعدها، بالإضافة إلى الإحاطة بعائلات الشهداء وجرحى العمليات الإرهابيّة وتكوين أخصائيّين نفسيّين عسكريّين يتولون الإنصات إلى مشاغل العسكريين وتقصّي الحالات المرضيّة التي تستوجب تدخّلا نفسيّا.
كما أكّد ضرورة التنسيق بين الأطباء النفسانيين والأخصائيين النفسانيين تحقيقا للنجاعة بمجال الإحاطة النفسيّة واعتماد التقييم النفساني المعمّق والموضوعي عند توجيه التلامذة الضباط أو عند الإنتداب لتحديد الإختصاصات التي تتماشى مع قدراتهم النفسيّة.
وبخصوص مركز الإعفاء، أكّد وزير الدفاع الوطني ضرورة الإسراع بالبتّ في الملفات في مدّة لا تتجاوز 3 أشهر وإيلاء الأهمية القصوى للإختبارات الطبية.
وأوصى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بإيلاء التكوين المستمر العناية اللازمة للأخصائيين والتربّصات في ميدان الإحاطة النفسيّة بالعسكريين وخاصّة المنتشرين في المناطق العملياتيّة والحرص على القيام ببرامج إحاطة نفسيّة ما قبل العمليّات وما بعدها، بالإضافة إلى الإحاطة بعائلات الشهداء وجرحى العمليات الإرهابيّة وتكوين أخصائيّين نفسيّين عسكريّين يتولون الإنصات إلى مشاغل العسكريين وتقصّي الحالات المرضيّة التي تستوجب تدخّلا نفسيّا.
كما أكّد ضرورة التنسيق بين الأطباء النفسانيين والأخصائيين النفسانيين تحقيقا للنجاعة بمجال الإحاطة النفسيّة واعتماد التقييم النفساني المعمّق والموضوعي عند توجيه التلامذة الضباط أو عند الإنتداب لتحديد الإختصاصات التي تتماشى مع قدراتهم النفسيّة.
وبخصوص مركز الإعفاء، أكّد وزير الدفاع الوطني ضرورة الإسراع بالبتّ في الملفات في مدّة لا تتجاوز 3 أشهر وإيلاء الأهمية القصوى للإختبارات الطبية.
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Par:karimyousef (France )
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