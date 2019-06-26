المنطقة السياحية بالمنستير تشهد تغييرا للاشارات التوجيهية للنزل ضمن مشروع جمالي يستهدف 245 لوحة ارشادية

Mercredi 26 Juin 2019



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- شرع القائمون على مشروع تجديد الإشارات التوجيهية للنزل بالمنطقة السياحية بالمنستير ، الاربعاء، في تغيير هذه الاشارات علما وأن المشروع يستهدف تغيير 245 لوحة للإشارات التوجيهية.ويعود المشروع ، الذي أشرف على انطلاقه وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي الذي يزور الجهة، الى مبادرة قامت بها المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير والجامعة الجهوية للنزل بالمنستير و"جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية " علما وانه كلف زهاء 55 الف دينار.وعاين الطرابلسي ، خلال الزيارة ، أشغال توسعة نزل "الشمس" بالمنستير التي تقدمت بنسبة ناهزت 90 في المائة وشملت تهيئة 80 في المائة من الغرف البالغ مجموعها 680 غرفة مما يرفع قدرته الإستعابية الى 1800 سرير مقابل 1200 سرير.وقال الطرابلسي خلال افتتاحه مساء ، أمس الثلاثاء، دار الضيافة " دار بنتي" أن الموسم السياحي هامّ ويتطلب تظافر جهود مختلف الأطراف لإنجاحه ".وأضاف ، في ذات السياق، ان الوزارة بصدد الإعداد لموسم السياحة الشتوية والعمل على بلورة سياسات جديدة لضمان دفع السياحة التونسية خلال السنوات المقبلة.وتعهد الطرابلسي في ختام زيارته إلى سوق الذهب والمنطقة الحرفية القلالات بالمكنين بعقد جلسة عمل لبحث الإشكاليات التي تواجه الحرفيين سواء في مجال المصوغ أو الفخار قريبا.ويعمل في مجال صناعة الفخار بالمنطقة الصناعية القلالات زهاء 462 حرفي علما وأن العائدات التصديرية للقطاع ارتفعت الى أكثرمن 4 ملايين دينار سنة 2018 في ظل توقعات بتجاوز 5 ملايين العام الجاري.ويعمل بالمنستير 11 ألف و158 حرفي مسجل و195 مؤسسة حرفية مسجلة و63 مؤسسة مصدرة علما وان صادرات قطاع الصناعات التقليدية بولاية المنستير ارتفع سنة 2017 الى اكثر 6 مليون دينار ويتوقع أن تبلغ 9 مليون دينار سنة 2019.