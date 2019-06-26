Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Inta fehem  

النقابة الاساسية ببنك الاسكان تطالب بالناي بالبنك عن التجاذبات السياسية

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
وات - طالبت النقابة الاساسية لبنك الاسكان بالناي بالمؤسسة المالية العمومية عن التجاذيات السياسية، والاعتماد في تعيين الرئيس المدير العام الجديد للبنك على عناصر الكفاءة والتجربة والقدرة على التسيير.

واعتبر الكاتب العام للنقابة الاساسية، محمود عاشور، في تصريح ل(وات) على هامش جلسة عامة استثنائية عقدتها النقابة، ان الاسماء التي اقترحتها الى حد الان الحكومة لتكون على راس بنك الاسكان، تم اختيارها على اساس الولاءات الحزبية مشددا على رفض اعوان البنك لهذا التمشي الذي من شانه ان يضر بسير البنك ويعرضه الى هزات بسبب الوضع السياسي في البلاد.


وطالب الحكومة بوقف هذا التململ في مسالة التعيين خاصة وان الرئيس المدير العام القديم، الذي تم اختياره منذ شهر ليكون على راس مؤسسة مالية خاصة، لازال يقوم بمهامه في بنك الاسكان وهو ما اعتبره تضاربا للمصالح وقد يضر بمصلحة البنك على حد تعبيره.

ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي ألمباركي، خلال اشرافه على الجلسة،"لابد ان يخضع التعيين على راس البنك لشروط الكفاءة والخبرة والقدرة على تسيير شؤون هذه المؤسسة المالية العمومية، التي تعد من اهم الاذرع المالية للدولة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير مجهود الدولة الاستثماري وفي خلق الثروة في البلاد" وعبر المباركي، خلال الاجتماع الذي ضم أعوان واطارات البنك والشركات المتفرعة عنها، عن رفض الاتحاد خوصصة البنك، الذي يعتبر من اهم البنوك التونسية ويحقق نتائج هامة ويساهم في تطوير الاقتصاد التونسي، مذكرا بموقف المنظمة الواضح الرافض لعمليات التفويت في المؤسسات العمومية.

وأشار الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، من جهة اخرى، الى ان الوضع في البلاد صعب ويشهد تقلبات سياسية كبرى واشتبكات وتجاذبات بين كل الاطياف والاحزاب السياسية خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة مشددا على ضرورة التمسك بالمشروع الديمقراطي في البلاد دون تشويش وفق تقديره للمحافظة على صورة تونس داخل وخارج ارض الوطن.

  
  
     
  
cadre-5bdcedb498700bfc6f725eee0965dccb-2019-06-26 18:19:46






0 de 0 commentaires pour l'article 184684



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée (1-0)
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
29°
 29° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2234°-2435°-2536°-2535°-25
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561571811|184684 456|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires