تمكين 23 عائلة من أسر ضحايا حادث السبالة وجرحاه من موارد رزق بقيمة جملية تبلغ 200 ألف دينار (وزارة المرأة)

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- انتفعت 23 عائلة من أسر ضحايا حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد بمورد رزق تمثل في توزيع قطيع أغنام بقيمة جملية قدرت ب 200 ألف دينار، وذلك في اطار إجراءات اتخذتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لفائدة أهالي ضحايا وجرحى هذه الحادثة.وانتفعت 11 من أسر الضحايا بمورد رزق بقيمة 10 آلاف دينار لكل عائلة، و12 أسرة جريح بمورد رزق بقيمة 8 آلاف دينار لكل عائلة، وذلك في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخصوصية الذي تنفذه الوزارة في عدد من الولايات.وقد جرى موكب التسليم بإشراف والي سيدي بوزيد والمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وعدد من ممثلي المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة، وفق بيان صادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء.يذكر ان حادث السبالة بولاية سيدي بوزيد الذي جد يوم 27 أفريل الماضي أسفر عن وفاة 11 شخصا وجرح 12 آخرين جلهم من النساء الفلاحات.وتمثل هذا الحادث في اصطدام شاحنتي نقل خفيفتين إحداهما معدة لنقل الدواجن والثانية تقلّ عاملات وعملة فلاحيين.