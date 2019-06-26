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الخطوط التونسية تستند إلى آراء حرفائها لاقتناء مقاعد خاصة بدرجة الأعمال بطائراتها

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - استقبلت الخطوط التونسية صباح أمس الثلاثاء عددا من حرفائها المنخرطين ببرنامج فيدليس إلى جانب عدد من وكالات الأسفار لتشريكهم في عملية اختبار مقاعد درجة الأعمال لتأثيث طائراتها من نوع A320 neo والتي ستتسلّمها في بداية سنة 2021 و2022 في إطار برنامج الشراءات الجديدة.

و بحسب بلاغ للخطوط التونسية تمّ خلال اللقاء توزيع استبيان على المشاركين للتمكّن من اختيار المقاعد الأنسب .


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée (1-0)
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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