الخطوط التونسية تستند إلى آراء حرفائها لاقتناء مقاعد خاصة بدرجة الأعمال بطائراتها

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - استقبلت الخطوط التونسية صباح أمس الثلاثاء عددا من حرفائها المنخرطين ببرنامج فيدليس إلى جانب عدد من وكالات الأسفار لتشريكهم في عملية اختبار مقاعد درجة الأعمال لتأثيث طائراتها من نوع A320 neo والتي ستتسلّمها في بداية سنة 2021 و2022 في إطار برنامج الشراءات الجديدة.
و بحسب بلاغ للخطوط التونسية تمّ خلال اللقاء توزيع استبيان على المشاركين للتمكّن من اختيار المقاعد الأنسب .
و بحسب بلاغ للخطوط التونسية تمّ خلال اللقاء توزيع استبيان على المشاركين للتمكّن من اختيار المقاعد الأنسب .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
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|1
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|0
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|Groupe D
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|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
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|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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|-
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|Demi Finale
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|-
|-
|-
|-
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|-
|-
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|-
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Par:karimyousef (France )
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