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علي الحفصي : نداء تونس أنقذ البلاد و العباد وهو يسكن في بيوت و قلوب كل التونسيين

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك اف ام قال رئيس بلدية توزر (رئيس القائمة المستقلة أمل و عمل ) و الأمين العام الجديد لحركة نداء تونس (شق المنستير ) بأن يوم 26 جوان لن يكون مثل يوم 25 جوان في إشارة إلى الإنطلاقة الجديدة لحركة نداء تونس داعيا كل الندائيات و الندائيين إلى الإلتحاق بالحركة ،معتبرا أن نداء تونس هو حزب أنقذ البلاد و العباد و مازال "يغري" و هو يسكن في بيوت و قلوب كل التونسيين حسب تعبيره





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184669

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 26 Juin 2019 à 15h 03m |           
قال "نداء تونس أنقذ البلاد و العباد وهو يسكن في بيوت و قلوب كل التونسيين"
هل هو أمين عام نداء تونس أم الناطق الرسمي باسم التونسيين ؟ وهل شقّ على قلوب التونسيين فوجد النداء يسكن في قلوبهم ؟



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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