علي الحفصي : نداء تونس أنقذ البلاد و العباد وهو يسكن في بيوت و قلوب كل التونسيين

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

خلال حضوره في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك اف ام قال رئيس بلدية توزر (رئيس القائمة المستقلة أمل و عمل ) و الأمين العام الجديد لحركة نداء تونس (شق المنستير ) بأن يوم 26 جوان لن يكون مثل يوم 25 جوان في إشارة إلى الإنطلاقة الجديدة لحركة نداء تونس داعيا كل الندائيات و الندائيين إلى الإلتحاق بالحركة ،معتبرا أن نداء تونس هو حزب أنقذ البلاد و العباد و مازال "يغري" و هو يسكن في بيوت و قلوب كل التونسيين حسب تعبيره