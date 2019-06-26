مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية الكاف

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- انعقد اليوم الاربعاء 26 جوان 2019 بمقرّ وزارة الصحة المجلس الجهوي للصحة المخصص لولاية الكاف بإشراف سنية بن الشيخ وزيرة الصحة بالنيابة وبحضور والي الكاف وأعضاء مجلس النواب الى جانب الإطارات الصحية الجهوية وبالإدارة المركزية.وقد تركّز النقاش خلال الجلسة على دعم الجهة الصحية بالكاف بالموارد البشرية وبالتجهيزات الطبية الضرورية والتأكيد على ضرورة التسريع باستكمال المشاريع الصحية المبرمجة ودعم الحوكمة بالمؤسسات الاستشفائية وذلك بهدف تحسين وتقريب الخدمات من مواطني الجهة.