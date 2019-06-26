دعم التّعاون بين تونس ومنظّمة الصحّة العالميّة

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - تمحورت جلسة العمل التّي انعقدت صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2019، بمقر وزارة الصحّة بإشراف وزيرة الصحّة بالنّيابة سنية بن الشيخ و أحمد سليم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسّط لمنظمة الصحة العالميّة حول سبل تدعيم البرامج الوطنيّة للصحّة وذلك في إطار تجسيم الأهداف المرسومة في خطّة المنظّمة العالميّة لتحقيق التغطية الصحيّة الشاملة للجميع. كما تطرّق الحاضرون إلى مخرجات الحوار المجتمعي للصحّة الذي بادرت تونس بتنظيمه منذ سنة 2012 لإصلاح جذري للمنظومة الصحيّة الوطنيّة.
وقد تمّ على هامش الجلسة تمّ التّوقيع على خطّة العمل الوطنيّة 2019-2023 لمكافحة المقاومة البكتيريّة للمضادّات الحيويّة التي تمّ إعدادها بدعم من منظّمة الصحّة العالميّة في إطار مقاربة تشاركيّة تضمّ الصحّة البشريّة والصحّة الحيوانيّة والبيئيّة.
وقد تمّ على هامش الجلسة تمّ التّوقيع على خطّة العمل الوطنيّة 2019-2023 لمكافحة المقاومة البكتيريّة للمضادّات الحيويّة التي تمّ إعدادها بدعم من منظّمة الصحّة العالميّة في إطار مقاربة تشاركيّة تضمّ الصحّة البشريّة والصحّة الحيوانيّة والبيئيّة.
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Par:Ali75 (Tunisia )
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