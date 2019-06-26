سيدي بوزيد: اهالي الزعافرية يقتحمون مقر الولاية للمطالبة بحقهم في الماء الصالح للشرب والكهرباء

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- عمد عدد من المحتجين من متساكني منطقة الزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية اليوم الاربعاء، الى اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد اثر تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية لليوم الثاني على التوالي من اجل المطالبة باعادة خدمات التيار الكهربائي (بشكل مسترسل) والماء الصالح للشرب بمنطقتهم.وبين المحتجون في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة ان "الامر في منطقة الزعافرية اصبح لا يطاق اثر تواصل انقطاع الماء لمدة حوالي اربعة اشهر، وتكرر انقطاع التيار الكهربائي"، وانتقدوا بشدة قيام السلط المحلية امس الثلاثاء بجلب صهريج ماء للاهالي، حيثوا اكدوا ان "كمية الماء ضئية ولا يمكن للاهالي تقاسمها في ظل العطش الذي يعيشونه".واكد المحتجون ان الابار العميقة كانت تساعدهم على التزود بالماء، الا ان الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ساهم بدوره في تعطل المحركات وكبدهم خسائر فادحة.كما اعتبرت نساء المنطقة ان مشكل الماء حول حياتهن الى "جحيم" خاصة وانهن يستعملن الماء في كل مستلزمات حياتهن اليومية، واكدن ان تزامن انقطاع الماء مع انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع الحرارة خلال هذه الفترة فوق طاقة احتمالهن.وعمد المحتجون الى غلق الطريق امام مقر الولاية وحرق العجلات المطاطية لمطالبة السلطات المعنية بضرورة التدخل لحل هذا الأشكال بشكل نهائي.يشار الى ان جلسة انعقدت بين والي الجهة محمد صدقي بوعون والمحتجين للنظر في الحلول الممكنة لهذا الاشكال.