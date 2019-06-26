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مجموعة من ''ضحايا الاستبداد'' الموالين لحركة النهضة يشرعون في اعتصام مفتوح بالقصبة للمطالبة بتفعيل إجراءات صرف التعويضات

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
وات - بدأت مجموعة من "ضحايا الاستبداد" اعتصاما مفتوحا بالقصبة قرب مقر رئاسة الحكومة للضغط على رئيس الحكومة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية " وقانون التعويض وجبر الضرر تحت إشراف اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد المكونة من قبل مقربين من حزب النهضة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الاعتصام، عبد الحميد الطرودي، أن المعتصمين يطالبون الحكومة بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية وتشكيل اللجنة التي ستوكل لها مهمة تسيير صندوق التعويضات للضحايا وفتح الحساب الجاري للصندوق ونشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وحل الاشكاليات العالقة لملفات الضحايا ومطالبة مجلس نواب الشعب بتشكيل لجنة من سبعين شخصا توكل لها مهمة استكمال مسار العدالة الانتقالية.
كما طالب الطرودي، حسب بلاغ دعا فيه الى الاعتصام على صفحته الشخصية على الفيسبوك، بنشر القائمة النهائية لشهداء الحركة الاسلامية داخل السجون خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأشار الى أن قوات الامن كانت منعت بالقوة تنظيم هذا الاعتصام يوم الخميس الفارط.

  
  
     
  
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
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Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
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Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
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Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
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Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
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