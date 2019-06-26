وزارة الصحة توصي بضرورة المحافظة على نظافة المحيط للتوقي من لدغة العقارب و الثعابين

Mercredi 26 Juin 2019
وات - أوصت وزارة الصحة بضرورة المحافظة على نظافة المحيط للتوقي من لدغة العقارب والثعابين خاصة مع انطلاق موسم الصيف الذي تكثر فيه مثل هذه الحوادث.
ودعت الوزارة، في بلاغ لها الثلاثاء، إلى جمع النفايات المنزلية وإبعادها عن المجمعات السكانية ونزع الحصى والحجارة من حوالي المنازل وإزالة الأعشاب المحيطة بها وبناء رصيف من الجليز الأملس حولها وتبليط حيطانها وإغلاق شقوقه و تصدعاته ليعيق دخول العقارب إليها.
كما نصحت الوزارة بترتيب الأمتعة غير المستعملة والتخلص مما هو زائد وغير صالح والحرص على تربية الدواجن التي تقتات على العقارب، موصية بحماية الرجلين بارتداء أحذية مغلقة خاصة في الليل وفحص الأحذية والملابس و الفراش قبل استعمالها.
وفي حالة الإصابة بلسعة العقرب أوصت الوزارة بالإسراع بحمل المصاب إلى أقرب مركز صحي دون إجهاده و البحث عن العقرب للتعرف على صنفها وحجمها و لونها بعد قتلها وجلبها مع المريض إن أمكن.
وشددت الوزارة على ضرورة تجنب العادات القديمة والخطيرة مثل التشليط والضغط على مكان اللدغة بقماش أو شفطه أو وضع خلطات وأدوية تقليدية فوقه.
ودعت الوزارة، في بلاغ لها الثلاثاء، إلى جمع النفايات المنزلية وإبعادها عن المجمعات السكانية ونزع الحصى والحجارة من حوالي المنازل وإزالة الأعشاب المحيطة بها وبناء رصيف من الجليز الأملس حولها وتبليط حيطانها وإغلاق شقوقه و تصدعاته ليعيق دخول العقارب إليها.
كما نصحت الوزارة بترتيب الأمتعة غير المستعملة والتخلص مما هو زائد وغير صالح والحرص على تربية الدواجن التي تقتات على العقارب، موصية بحماية الرجلين بارتداء أحذية مغلقة خاصة في الليل وفحص الأحذية والملابس و الفراش قبل استعمالها.
وفي حالة الإصابة بلسعة العقرب أوصت الوزارة بالإسراع بحمل المصاب إلى أقرب مركز صحي دون إجهاده و البحث عن العقرب للتعرف على صنفها وحجمها و لونها بعد قتلها وجلبها مع المريض إن أمكن.
وشددت الوزارة على ضرورة تجنب العادات القديمة والخطيرة مثل التشليط والضغط على مكان اللدغة بقماش أو شفطه أو وضع خلطات وأدوية تقليدية فوقه.
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