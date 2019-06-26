الدورة الثالثة من تظاهرة ''الميدعة الذهبية 2019'' بصفاقس

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - انتظمت الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية 2019 هذه السنة بصفاقس من 20 إلى 23 ديسمبر 2019.
اختار المنظمون (جمعية نكهة بلادي وكنفدرالية المؤسسات المواطنة بصفاقس وشركة CEPRO) كشعار لهذه الدورة "التراث والإبداع.
يختار المنظمين في كل دورة جهة لتنظيم التظاهرة فقد تم اختيار سوسة لتنظيم الدورة الأولى، في حين انتظمت الدورة الثانية بصفاقس من 5 إلى 8 ديسمبر 2018.
صنف "شاف المستقبل"
انطلقت أولى مسابقات الميدعة الذهبية (شاف المستقبل) صباح يوم الجمعة 21 جوان 2019 بمركز التكوين المهني بصفاقس HEPTA.
كان على المتسابقين في هذه المسابقة بأن يقدموا أطباقا مكونة من السوبيا (الصّبّيط، السوباي) وذلك خلال ساعة ونصف.
الشاف عبد الفتاح بن علي قال بأن المتسابقين مطالبين اليوم بتقديم طبق مكوّن من السوبيا (الصّبّيط، السوباي) وذلك خلال ساعة ونصف.
الشاف عبد الفتاح تحدث عن المستوى الجيد للطلبة الذي بدا جليا من خلال الأطباق المقدمة والتي تخفي وراءها إبداعا وغراما بالمطبخ إضافة إلى الجهد المبذول في البحث من قبل المتسابقين.
أما عن مستقبل المطبخ التونسي فقد قال الشاف عبد الفتاحبأن “المطبخ التونسي غنيّ جدا وبه نكهات ممتازة وهو بحاجة إلى أناس تعشقه وتعمل من أجله” هذا ما أكده الشاف.
الشاف ياسر جاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة، وهو حكم دولي، يشارك في هذه التظاهرة كرئيس للجنة التحكيم، قال بأنه سعيد جدا لمشاركته في هذه التظاهرة التي تجمع بين مستويين: الطهاة الهواة والطهاة المحترفين.
ياسر جاد تحدث عن أهمية هذه المسابقات حيث يستخدم المتسابقين مكونات من المطبخ التونسي الأصيل ليستعملونها في أطباقهم المقدمة.
صنف"المحترفين":
يوم الجمعة 21 جوان 2019 انتظمت كذلك مسابقات المحترفين وغير المحترفين.
مسابقة المحترفين كان محورها "قديد في الذاكرة"، وكان المتسابقين البالغ عددهم 6 مطالبين بتقديم أطباق تحتوي نكهة وطعم القديد، أي أن يحتوي الطبق شيئا يذكرنا بالقديد وهو ما يفسر اختيار هذا الاسم لهذا الصنف من المسابقات، حسب ما صرح به الشاف نبيل الركباني وهو باحث وحكم دولي.
صنف"غير المحترفين"
أما فيما يتعلق بمسابقات الغير محترفين فقد على المتسابقين الذين أتوا من الكاف ومن باجة ومن طهران الجزائر ومن ساحل العاج (4 متسابقين) أن يقدّموا أطباقا يستعملون فيها شيئا مطبخنا وتحديدا من "العولة" الموجودة بأي مطبخ.
"الطهو الجوي" محور مسابقات المشاركين من التونسية للتموين
انطلقت صباح يوم السبت 22 جوان 2019 مسابقات المشاركين من التونسية للتموين والبالغ عددهم 7.
محور المسابقات، حسب ما صرح به الشاف نبيل الركباني، هو الطهو الجوي وتنقسم هذه المسابقات إلى صنفيين. الصنف الأول هو "الدجاج الجوي" حيث كل متسابق مطالب بتقديم طبقه المتفرد.
"على المتسابقين الاستلهام من المطبخ التونسي لتقديم أطباقهم" هذا ما أكد الشاف.
الصنف الثاني من المسابقات هو "الفيقان" (Vegan) حيث على نفس المتسابقين أن يقوموا بإعداد أطباق مختلفة متع احترام محور المسابقة.
الشاف سامي بن سعيد مدير الإنتاج بالتونسية للتموين، الذي يشارك في هذه المسابقات كحكم، حدثنا عن مشاركة المتسابقين قائلا بأن المذاقات اختلفت من طبق إلى آخر، متأملا بأن يكون تقديم الطبق أفضل في المرات القادمة.
حفل الاختتام وتوزيع الجزائز:
اختتمت مسابقات الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية 2019 بحفل لتوزيع الجوائز أقيم بنزل إيبيس يوم السبت 22 جوان 2019.
حضر حفل الافتتاح السيد ثامر جملي المدير العام للتونسية للتموين، ونائبب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة بصفاقس، السيدة نجلاء رقيق، ومدير مكز التكوين المهني "HEPTA" الآنسة خلود عبيد.
إظافة إلى ممثلين عن ممولين وشركاء الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية
قائمة الفائزين
صنف "شاف المستقبل"
الميدالية الذهبية: محمد أسامة قرسان
الميدالية الفضية: فاطمة سحنون
الميدالية البرنزية: هاجر شعبان
صنف "المحترفين":
الميدالية الذهبية: الشاف سمية مكادا
الميدالية الفضية: الشاف نجوى سالمي
الميدالية البرنزية: الشاف محمد بسكال " Mohamed Pascal Piepoheo" (الكوديفوار)
صنف "غير المحترفين":
الجائزة الأولى: سكينة كمان (الجزائر)
الجائزة الثانية: يوسف شريف
الجائزة الثالثة: لمياء قسنطيني
صنف" الطهو الجوي":
الميدالية الذهبية: الشاف حمزة بن شعبان
الميدالية الفضية: الشاف سميدة ميراوي
الميدالية البرنزية: الشاف شاكر مزليني
وقد مكنت عملية القرعة التي قام بها المنظمون في سهرة تسليم الجوائز أحد المتحصلين على الميدلية الذهبية برحلة إلى اسطنبول مهداة من شركة "CEPro" ووكالة الأسفار "Ulysse" .
وقد فازت سمية مكادة بالجائزة لحصور الصالون الدولي للصناعات الغذائية باسطنبول من 3 إلى 10 سبتمبر 2019 والذي ينتظم على هامشه مسابقة عالمية في الطهو.
للتذكير فإن الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية 2019 مُنظّمة بالشراكة مع التونسية للتموين، والنقابة التونسية للفلاحية والبوابة الالكترونية الوطن وبنّة، وجمعية رصيفات للتنمية وجمعية أندلسيات للثقافة الاجتماعية وSaveurs TV.
اختار المنظمون (جمعية نكهة بلادي وكنفدرالية المؤسسات المواطنة بصفاقس وشركة CEPRO) كشعار لهذه الدورة "التراث والإبداع.
يختار المنظمين في كل دورة جهة لتنظيم التظاهرة فقد تم اختيار سوسة لتنظيم الدورة الأولى، في حين انتظمت الدورة الثانية بصفاقس من 5 إلى 8 ديسمبر 2018.
صنف "شاف المستقبل"
انطلقت أولى مسابقات الميدعة الذهبية (شاف المستقبل) صباح يوم الجمعة 21 جوان 2019 بمركز التكوين المهني بصفاقس HEPTA.
كان على المتسابقين في هذه المسابقة بأن يقدموا أطباقا مكونة من السوبيا (الصّبّيط، السوباي) وذلك خلال ساعة ونصف.
الشاف عبد الفتاح بن علي قال بأن المتسابقين مطالبين اليوم بتقديم طبق مكوّن من السوبيا (الصّبّيط، السوباي) وذلك خلال ساعة ونصف.
الشاف عبد الفتاح تحدث عن المستوى الجيد للطلبة الذي بدا جليا من خلال الأطباق المقدمة والتي تخفي وراءها إبداعا وغراما بالمطبخ إضافة إلى الجهد المبذول في البحث من قبل المتسابقين.
أما عن مستقبل المطبخ التونسي فقد قال الشاف عبد الفتاحبأن “المطبخ التونسي غنيّ جدا وبه نكهات ممتازة وهو بحاجة إلى أناس تعشقه وتعمل من أجله” هذا ما أكده الشاف.
الشاف ياسر جاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة، وهو حكم دولي، يشارك في هذه التظاهرة كرئيس للجنة التحكيم، قال بأنه سعيد جدا لمشاركته في هذه التظاهرة التي تجمع بين مستويين: الطهاة الهواة والطهاة المحترفين.
ياسر جاد تحدث عن أهمية هذه المسابقات حيث يستخدم المتسابقين مكونات من المطبخ التونسي الأصيل ليستعملونها في أطباقهم المقدمة.
صنف"المحترفين":
يوم الجمعة 21 جوان 2019 انتظمت كذلك مسابقات المحترفين وغير المحترفين.
مسابقة المحترفين كان محورها "قديد في الذاكرة"، وكان المتسابقين البالغ عددهم 6 مطالبين بتقديم أطباق تحتوي نكهة وطعم القديد، أي أن يحتوي الطبق شيئا يذكرنا بالقديد وهو ما يفسر اختيار هذا الاسم لهذا الصنف من المسابقات، حسب ما صرح به الشاف نبيل الركباني وهو باحث وحكم دولي.
صنف"غير المحترفين"
أما فيما يتعلق بمسابقات الغير محترفين فقد على المتسابقين الذين أتوا من الكاف ومن باجة ومن طهران الجزائر ومن ساحل العاج (4 متسابقين) أن يقدّموا أطباقا يستعملون فيها شيئا مطبخنا وتحديدا من "العولة" الموجودة بأي مطبخ.
"الطهو الجوي" محور مسابقات المشاركين من التونسية للتموين
انطلقت صباح يوم السبت 22 جوان 2019 مسابقات المشاركين من التونسية للتموين والبالغ عددهم 7.
محور المسابقات، حسب ما صرح به الشاف نبيل الركباني، هو الطهو الجوي وتنقسم هذه المسابقات إلى صنفيين. الصنف الأول هو "الدجاج الجوي" حيث كل متسابق مطالب بتقديم طبقه المتفرد.
"على المتسابقين الاستلهام من المطبخ التونسي لتقديم أطباقهم" هذا ما أكد الشاف.
الصنف الثاني من المسابقات هو "الفيقان" (Vegan) حيث على نفس المتسابقين أن يقوموا بإعداد أطباق مختلفة متع احترام محور المسابقة.
الشاف سامي بن سعيد مدير الإنتاج بالتونسية للتموين، الذي يشارك في هذه المسابقات كحكم، حدثنا عن مشاركة المتسابقين قائلا بأن المذاقات اختلفت من طبق إلى آخر، متأملا بأن يكون تقديم الطبق أفضل في المرات القادمة.
حفل الاختتام وتوزيع الجزائز:
اختتمت مسابقات الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية 2019 بحفل لتوزيع الجوائز أقيم بنزل إيبيس يوم السبت 22 جوان 2019.
حضر حفل الافتتاح السيد ثامر جملي المدير العام للتونسية للتموين، ونائبب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة بصفاقس، السيدة نجلاء رقيق، ومدير مكز التكوين المهني "HEPTA" الآنسة خلود عبيد.
إظافة إلى ممثلين عن ممولين وشركاء الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية
قائمة الفائزين
صنف "شاف المستقبل"
الميدالية الذهبية: محمد أسامة قرسان
الميدالية الفضية: فاطمة سحنون
الميدالية البرنزية: هاجر شعبان
صنف "المحترفين":
الميدالية الذهبية: الشاف سمية مكادا
الميدالية الفضية: الشاف نجوى سالمي
الميدالية البرنزية: الشاف محمد بسكال " Mohamed Pascal Piepoheo" (الكوديفوار)
صنف "غير المحترفين":
الجائزة الأولى: سكينة كمان (الجزائر)
الجائزة الثانية: يوسف شريف
الجائزة الثالثة: لمياء قسنطيني
صنف" الطهو الجوي":
الميدالية الذهبية: الشاف حمزة بن شعبان
الميدالية الفضية: الشاف سميدة ميراوي
الميدالية البرنزية: الشاف شاكر مزليني
وقد مكنت عملية القرعة التي قام بها المنظمون في سهرة تسليم الجوائز أحد المتحصلين على الميدلية الذهبية برحلة إلى اسطنبول مهداة من شركة "CEPro" ووكالة الأسفار "Ulysse" .
وقد فازت سمية مكادة بالجائزة لحصور الصالون الدولي للصناعات الغذائية باسطنبول من 3 إلى 10 سبتمبر 2019 والذي ينتظم على هامشه مسابقة عالمية في الطهو.
للتذكير فإن الدورة الثالثة من الميدعة الذهبية 2019 مُنظّمة بالشراكة مع التونسية للتموين، والنقابة التونسية للفلاحية والبوابة الالكترونية الوطن وبنّة، وجمعية رصيفات للتنمية وجمعية أندلسيات للثقافة الاجتماعية وSaveurs TV.
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Par:Ali75 (Tunisia )
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