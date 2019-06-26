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بن سدرين لإذاعة France inter: فرنسا إرتكبت جرائم في تونس و سنراسلها بمذكرة في شهر جويلية نطالبها بالإعتذار والتعويض

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - نشر موقع إذاعة France inter الفرنسية مقالا تحت عنوان

"La France a commis des massacres en Tunisie, elle doit s’excuser et réparer "



و أشار المقال بأن هيئة الحقيقة و الكرامة التونسية تطالب من الدولة الفرنسية الإعتذار و التعويض المادي عن الجرائم التي ارتكبتها في تونس بعد الاستقلال . حيث قامت في جويلية 1956 بقصف الجنوب و قتلت المئات ،أما المجزرة الكبيرة فقد كانت في بنزرت حيث قتلت ما يقارب ال5000 شخص حسب تصريح سهام بن سدرين رئيسة الهيئة التي أكدت انه سيتم إرسال مذكرة إلى الدولة الفرنسية في غضون أيام قليلة أي في بداية شهر جويلية و سيتم تحديد التعويضات المطلوبة وفق مقاييس العدالة الإنتقالية حيث تم تحديد تعويض ضحية القتل ب200000 دينار و بعملية ضرب في 5000 شخص فإن التعويض سيكون في حدود 30 مليون أورو في قضية بنزرت فقط كما صرحت بن سدرين للإذاعة التي اكدت و انه علاوة على المذكرة فإن الهيئة سترسل ملفا كاملا يتضمن عدد الوفيات و جميع المعطيات و التفاصيل المتعلقة بهم ،كما توقعت أن تستجيب فرنسا و تكون وفية لمبادئها و قيمها و هي خطوة ضرورية "لبناء مستقبل سلمي " لكلا البلدين.

  
  
     
  
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    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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