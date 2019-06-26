قبلي: جلسة عمل للبحث في سبل تجاوز بعض الاشكاليات التي تعترض عمل بلدية دوز

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- خصصت جلسة عمل انعقدت عشية امس الثلاثاء بمقر ولاية قبلي للنظر في اهم الصعوبات التي تعترض عمل بلدية دوز مع العمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الادارات الجهوية ذات الصلة، وفق ما اكده رئيس هذه البلدية ( بلقاسم بن حامد) صباح اليوم لمراسل وات واوضح المصدر ذاته ان اهم مشاغل المواطنين والمجلس البلدي التي تم التطرق لها خلال هذه الجلسة تعلقت اساسا بالاكتظاظ المروري خاصة في مفترق "الجمل"، مع وجود نقص في اعوان الامن (شرطة المرور) الذين قد يساعدون في تسهيل حركة مرور السيارات والدراجات النارية اثناء الازدحام، وقد تم التعهد خلال هذه الجلسة من قبل المصالح الامنية بتوفير دوريات مرورية لحل هذه الاشكالية مع التدخل من قبل الشرطة البلدية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة اساسا بالازالة او الحد من احتلال الرصيف.وفي القطاع الفلاحي، تم التطرق الى موضوع عرق الرمال (كثيب من الرمال) شرقي مدينة نويل، وتكرر زحف الرمال نحو التجمعات السكنية، وقد تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمراسلة وزارة الاشراف في استصدار قرار في ازالة هذا العرق للحد من تراكم الرمال بالمنطقة.كما تم التعرض الى اشكالية شبكة التطهير خاصة في طريقي مطماطة والفوار اين تكاثرت الحفر بسبب نزول قنوات وجوابي التطهير عن مستوى المعبد، وقد اكد المندوب الجهوي للقطاع تركي هواشتية انه سيتم قريبا الشروع في حل هذه الاشكالية.اما في قطاعي التجهيز والتربية، فقد تم التاكيد على معالجة اشكالية القسط الثالث من الطريق الرابطة بين دوز ومنطقة قصر غيلان الصحراوية خاصة وان هذه الطريق ما تزال في مرحلة قبول الاشغال ويمكن التدخل لتجاوز التشكيات التي عبر عنها مواطنو الجهة من وضعيتها علاوة على معالجة اشكالية البنية التحتية لبعض المؤسسات التربوية وخاصة منها مدرسة بن حمرون وذلك عبر تامين وزارة الاشراف للاعتمادات الكافية لانجاز هذه التدخلات.وفي مجال التهذيب العمراني، تم التاكيد على انطلاقة مشروع تهذيب حيي دوز الغربي والعبادلة في شهر جويلية المقبل مع انطلاقة انجاز المشروع في سنة 2020 مع البحث في امكانية ادراج منطقتي نويل و زعفران في تدخلات الوكالة الوطنية للتهذيب العمراني مستقبلا بعد ربط هاتين المنطقتين بشبكة التطهير.وتمت خلال الجلسة، المطالبة باعادة تعبيد الطريق المؤدية للمنطقة السياحية جنوبي مدينة دوز بسبب تردي حالتها اثر التدخل الذي انجزه ديوان التطهير لاصلاح الشبكة على طول هذه الطريق، وقد تم التعهد بمراسلة وزارة السياحة للبحث في امكانية توفير الاعتمادات الكافية لانجاز هذا التدخل.