حجز 25الف حبة اكستازي و 4100 غ كوكايين بميناء حلق الوادي الشمالي

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي مساء أمس الثلاثاء 25 جوان 2019 من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من المخدّرات كانت مخفية بإحكام داخل الأمتعة الشخصية لمواطن تونسي مقيم بالخارج وصل على متن سيارته رفق زوجته قادمين من ميناء جنوة.و وفق بلاغ للديوانة, تتمثل تفاصيل العملية في توجيه السيارة منذ وصولها للميناء إلى أروقة التفتيش الجزئي أين اشتبه عون الديوانة في بعض التجهيزات الكهرومنزلية الموجودة على متنها فقام بإعادة توجيهها إلى مغازة التفتيش الدقيق وباستعمال أجهزة الكشف بالأشعة تم العثور على مواد مشبوهة داخل الأجهزة المذكورة فتولت فرقة تفتيش المسافرين تفكيكها وتمكنت من العثور على أكياس بلاستيكية مخفية بإحكام بواسطة مواد عازلة الرائحة وتحتوي على 25الف و478 حبة من مخدر الاكستازي و4100 غرام من مخدر الكوكايين الصافي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض و إحالة المشتبه فيهما إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات