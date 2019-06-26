Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Aseleh El Awetar  

حجز 25الف حبة اكستازي و 4100 غ كوكايين بميناء حلق الوادي الشمالي

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي مساء أمس الثلاثاء 25 جوان 2019 من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من المخدّرات كانت مخفية بإحكام داخل الأمتعة الشخصية لمواطن تونسي مقيم بالخارج وصل على متن سيارته رفق زوجته قادمين من ميناء جنوة.

و وفق بلاغ للديوانة, تتمثل تفاصيل العملية في توجيه السيارة منذ وصولها للميناء إلى أروقة التفتيش الجزئي أين اشتبه عون الديوانة في بعض التجهيزات الكهرومنزلية الموجودة على متنها فقام بإعادة توجيهها إلى مغازة التفتيش الدقيق وباستعمال أجهزة الكشف بالأشعة تم العثور على مواد مشبوهة داخل الأجهزة المذكورة فتولت فرقة تفتيش المسافرين تفكيكها وتمكنت من العثور على أكياس بلاستيكية مخفية بإحكام بواسطة مواد عازلة الرائحة وتحتوي على 25الف و478 حبة من مخدر الاكستازي و4100 غرام من مخدر الكوكايين الصافي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض و إحالة المشتبه فيهما إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات



  
  
     
  
cadre-0b18935a02013268dd3a0c435804f4b6-2019-06-26 11:15:55






0 de 0 commentaires pour l'article 184652



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
31°
 34° % 40 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2334°-2535°-2536°-2436°-25
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561549951|184652 1542|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires