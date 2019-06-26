Radio Babnet Tunisie On Air: Azifat - Layali Ichbilia  

كانت تحرض الفتيات على السفر ..4 سنوات سجنا في حق عائدة من معسكر داعش الارهابي تزوجت من قياديين

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - اصدرت ليلة أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن إمرأة عائدة من صفوف داعش الارهابي خلال سنة 2017 وجهت لها تهمتى الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه والتحريض على الانضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه ...

و يفيد ملف القضية ان المتهمة سافرت رفقة زوجها وطفلها الى سوريا منذ 2014 وانظما الى تنظيم داعش الارهابي ثم قتل زوجها في غارة امريكية فتزوجت من قيادي داعشي وانجبت منه طفلة وبعد سنة ونصف طلقت منه بسبب اعتدائه عليها بالعنف وسوء المعاملة فتعرفت على قيادي ثاني وتزوجت منه ...


وقد تبين ان المتهمة كانت بدورها تحرض الفتيات على الانضمام الى تنظيم داعش الارهابي وتستقطبهن عبر الفايس بوك ...

  
  
     
  
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Special can 201
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    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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