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جوهر بن مبارك: مهما كانت السيناريوات سيكون هناك إنتخابات في موغدها

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، اليوم الأربعاء، خلال إستضافته في في إذاعة شمس آف آم أنه "مهما كانت السيناريوات ومهما كانت الصورة سيكون هناك انتخابات في موغدها".

وأفاد بان كل "مايقال هو مجرد أقاويل وتأويلات ومطالب هامشية من هنا وهناك"، متابعا "دستوريا وقانونيا وعلى مستوى كل مؤسسات الدولة من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية وهيئة الإنتخابات كلها تؤكد أن الانتخابات ستكون بعد 102 يوم مهما كان الوضع".


وقال بن مبارك"يجب أن يكون هناك خطر داهم ووضع إستثنائي حتى يتم تأجيل الإنتخابات".

واعتبر كل التصريحات المنادية بتأجيل الإنتخابات "مجرد لغط وكلام لا معنى له".


  
  
     
  
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    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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