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نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده يوم أمس

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - وصل مساء أمس، الثلاثاء 25 جوان 2019، إلى مطار أبها السعودي جثمان المضيف الجوي في الخطوط السعودية، إبراهيم عسيري قادمًا من تونس، وذلك بعد وفاته إثر تعرضه لإصابة بالغة بمقر إقامته بتونس، وللإشارة فان الخلاف جد بين الطاقم السعودي وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يتوفى .
وحسب موقع “سبق السعودي” ، من المفروض أن يدفن اليوم الأربعاء.

وكانت الخطوط السعودية قد نشرت في وقت سابق بيانًا لها عبر حسابها في “تويتر”؛ قالت فيه “إن إدارة الخطوط السعودية في تونس تؤكد أن أحد ملاحي “السعودية” تعرّض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس”.

وذكرت الخطوط السعودية أنها تابعت الحالة الصحية للملاح، وتتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة.


يذكر أن النيابة العمومية بتونس أذنت طهر يوم السبت 15 جوان في مطار تونس قرطاج بإيقاف طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للاشتباه بتورط أحدهم في تعنيف أحد أفراد الطاقم في نزل بضاحية قمرت.

وقالت مصادر أمنية مطلعة أنه تمّ العثور على المعني ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة جدّا نتيجة تعرّضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتمّ نقله إلى المستشفى.

  
  
     
  
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RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
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Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
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Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
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