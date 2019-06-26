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الممرضون يدعون لإيقاف العمل احتجاجا على طعن مريض لناظر بمستشفى محمود الماطري بأريانة

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - قام فجر الاربعاء 26 جوان، مريض في حالة سكر بمستشفى محمود الماطري بأريانة بطعن ناظر قسم الإستعجالي بسكين على مستوى أعلى الفخذ.
وقام المريض بطعن ناظر المستشفى بعد تلقيه الاسعافات الأولية على خلفية اصابة تعرض لها على مستوى اليد واعلامه بأنه ستتم احالته على مستشفى القصاب على اعتبار أن اصابته ليست من اختصاص مستشفى محمود الماطري.

ونشرت صفحة الممرضين بتونس على موقع الفايسبوك صورة الناظر وهو غارق في دمائه وهاجمت وزارة الصحة ووصفتها بوزارة الفشل داعبة إلى ايقاف العمل إلى حين حل مشاكل الاعتداءات.



وكانت وزيرة الصحّة بالنّيابة سنية بن الشيخ تحوّلت صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2019 إلى المستشفى الجهوي محمود الماطري بأريانة للاطمئنان على الحالة الصحيّة للإطارين الصحيّين العاملين بقسم الاستعجالي الذين تعرّضا فجر اليوم إلى اعتداء جسدي بآلة حادّة من طرف شخص في حالة هيستريا لاذ بالفرار بعد أن تلقّى الاسعافات التي قدم من أجلها للمستشفى.
وقد عبّرت سنية بن الشيخ بالمناسبة على تعاطفها وتشجيعها لكافة العاملين بالمؤسّسة مؤكّدة عزم الوزارة بالتّعاون والتنسيق مع مصالح وزارة الدّاخليّة على توفير كلّ الوسائل لتأمين سلامة العاملين بالمؤسّسات الصحيّة ضدّ كلّ أشكال الاعتداءات.

  
  
     
  
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RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
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Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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