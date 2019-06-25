ضباب كثيف محليا ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء

Mardi 25 Juin 2019
وات - أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، بأن الوضع الجوي ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء يكون ملائما لظهور ضباب قرب السواحل الشرقية، وينتظر أن يكون محليا كثيفا، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية الى ما دون 400 متر.
وأضاف أنه من المنتظر تقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة السابعة صباحا.
وأضاف أنه من المنتظر تقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة السابعة صباحا.
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