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لأول مرة منذ أشهر: الأورو تحت حاجز 3.3 دينار

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - سجّل سعر صرف الدينار تحسنا طفيفا مقارنة بالأورو، حيث أصبح الدينار يقدر ب 3,29764 دينار للأورو الواحد، وفق ما نشره البنك المركزي. كما سجل الدينار تحسنا بالنسبة للدولار حيث أصبح الدولار يقدر ب 2,87833 د .


وكان الأورو تجاوز لأول مرة، حاجز الـ3.4 دينار تونسي في 24 ديسمبر 2018. كما اقترب الدولار الواحد من الثلاثة دينارات مسجّلا 2.97 دينار تونسي في نفس الفترة.



  
  
     
  
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Special can 201
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    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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