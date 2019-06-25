لأول مرة منذ أشهر: الأورو تحت حاجز 3.3 دينار

Mardi 25 Juin 2019



باب نات

- سجّل سعر صرف الدينار تحسنا طفيفا مقارنة بالأورو، حيث أصبح الدينار يقدر ب 3,29764 دينار للأورو الواحد، وفق ما نشره البنك المركزي. كما سجل الدينار تحسنا بالنسبة للدولار حيث أصبح الدولار يقدر ب 2,87833 د .وكان الأورو تجاوز لأول مرة، حاجز الـ3.4 دينار تونسي في 24 ديسمبر 2018. كما اقترب الدولار الواحد من الثلاثة دينارات مسجّلا 2.97 دينار تونسي في نفس الفترة.