لأول مرة منذ أشهر: الأورو تحت حاجز 3.3 دينار

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - سجّل سعر صرف الدينار تحسنا طفيفا مقارنة بالأورو، حيث أصبح الدينار يقدر ب 3,29764 دينار للأورو الواحد، وفق ما نشره البنك المركزي. كما سجل الدينار تحسنا بالنسبة للدولار حيث أصبح الدولار يقدر ب 2,87833 د .
وكان الأورو تجاوز لأول مرة، حاجز الـ3.4 دينار تونسي في 24 ديسمبر 2018. كما اقترب الدولار الواحد من الثلاثة دينارات مسجّلا 2.97 دينار تونسي في نفس الفترة.
وكان الأورو تجاوز لأول مرة، حاجز الـ3.4 دينار تونسي في 24 ديسمبر 2018. كما اقترب الدولار الواحد من الثلاثة دينارات مسجّلا 2.97 دينار تونسي في نفس الفترة.
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Par:essoltan (France )
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