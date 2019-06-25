قرارات لدعم القطاع الثقافي في ولاية الكاف

Mardi 25 Juin 2019
وات - أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال الزيارة التي أداها يوم الثلاثاء إلى ولاية الكاف عن سلسلة من القرارات الرامية إلى دعم المشهد الثقافي بالجهة وتدعيم اللامركزية الثقافية بها.
وأعلن الوزير بالخصوص عن رصد اعتمادات إضافية لدعم المهرجانات والانشطة الثقافية بما يتماشي وتطلعات أبناء هذه الجهة التي قال إنها "تمثل رمزا للثقافة في البلاد وأحد أبرز معاقلها باعتبارها تندرج في إطار مدن الفنون" وفق تعبيره.
كما أفاد بأن مهرجان بومخلوف بالكاف سيصبح دوليا معتبرا أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في الإشعاع الثقافي لمدينة الكاف ولمختلف مدن الجهة، منها قلعة سنان التي تحتوى على المعلم الطبيعي مائدة بوغرطة الشهيرة والتي ستعمل تونس على إتمام إدراجها ضمن التراث العالمي وفق ما أكده خلال اشرافه على المجلس الجهوي للثقافة .
وأكد وزير الشؤون الثقافية أيضا خلال هذا المجلس الحرص على دعم الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقافي قائلا إن هذا التمشي يرمي إلى تركيز ديمقرطة الثقافة في البلاد ودعم اللامركزية الثقافية بها.
وكانت الزيارة مناسبة لاستعراض الوضع الثقافي بالولاية والمحطات التي تعيشها الجهة دوريا في المجال الثقافي، كما كانت مناسبة للاطلاع على سير إنجاز بعض المشاريع الثقافية منها أشغال بناء دار الثقافة بالكاف الغربية، وإعطاء إشارة انطلاق نشاط نوادي الاختصاص بدار الثقافة بالجريصة.
وأعلن الوزير بالخصوص عن رصد اعتمادات إضافية لدعم المهرجانات والانشطة الثقافية بما يتماشي وتطلعات أبناء هذه الجهة التي قال إنها "تمثل رمزا للثقافة في البلاد وأحد أبرز معاقلها باعتبارها تندرج في إطار مدن الفنون" وفق تعبيره.
كما أفاد بأن مهرجان بومخلوف بالكاف سيصبح دوليا معتبرا أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في الإشعاع الثقافي لمدينة الكاف ولمختلف مدن الجهة، منها قلعة سنان التي تحتوى على المعلم الطبيعي مائدة بوغرطة الشهيرة والتي ستعمل تونس على إتمام إدراجها ضمن التراث العالمي وفق ما أكده خلال اشرافه على المجلس الجهوي للثقافة .
وأكد وزير الشؤون الثقافية أيضا خلال هذا المجلس الحرص على دعم الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقافي قائلا إن هذا التمشي يرمي إلى تركيز ديمقرطة الثقافة في البلاد ودعم اللامركزية الثقافية بها.
وكانت الزيارة مناسبة لاستعراض الوضع الثقافي بالولاية والمحطات التي تعيشها الجهة دوريا في المجال الثقافي، كما كانت مناسبة للاطلاع على سير إنجاز بعض المشاريع الثقافية منها أشغال بناء دار الثقافة بالكاف الغربية، وإعطاء إشارة انطلاق نشاط نوادي الاختصاص بدار الثقافة بالجريصة.
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