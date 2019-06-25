وزير الخارجية يشرف على إجتماع لرؤساء البعثات القنصلية المعتمدين بفرنسا

Mardi 25 Juin 2019



باب نات

- ترأس وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي على هامش مشاركته في قمة ضفتي المتوسطي التي التأمت بمرسيليا يومي 23 و24 جوان الجاري، اجتماعا حضره سفير تونس بباريس ورؤساء البعثات القنصلية المعتمدين بفرنسا بمقر القنصلية العامة بمرسيليا.وشكل اللقاء الذي يأتي في إطار المتابعة الدورية للنشاط القنصلي بفرنسا، مناسبة للنظر في كافة المسائل المتصلة بالعمل القنصلي وكيفية تحسين أداء بعثاتنا بهدف تطوير الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بفرنسا.كما تطرق الاجتماع إلى المواعيد الانتخابية القادمة وتيسير مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفرعيها في كل من باريس ومرسيليا حتى تتم الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف.وأكد وزير الشؤون الخارجية أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين الخدمات القنصلية من ناحية وتنويع آليات إسهام الجالية التونسية بفرنسا من ناحية أخرى في إسناد برامج التنمية والاستثمار والادخار الوطني، مشيرا إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة على صعيد العمل اللامركزي.وأعلن خميس الجهيناوي أن وزارة الشؤون الخارجية ستنظم بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في إطار أشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في جويلية المقبل لقاء عمل مع رؤساء المؤسسات البنكية من أجل تجسم هذا الأهداف.وتولى الوزير صباح يوم 25 جوان 2019 تدشين المقر الجديد للمكتب القنصلي التونسي بنيم (Nîmes)، معربا في كلمة ألقاها بالمناسبة أن فتح هذا المقر القنصلي يندرج في إطار حرص الدولة التونسية ووزارة الشؤون الخارجية على تقريب الخدمات المسداة للجالية وتدعيم التواصل معهم إلى جانب تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع السلط المحلية الفرنسية في هذه المنطقة وتفعيل أطر التعاون الإقتصادي واللامركزي.وحضر موكب التدشين محافظ مقاطع القار (Gard) ورئيس بلدية نيم ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بمقاطعة القار (Gard) . كما كان للوزير بهذه المناسبة لقاء مع الجالية التونسية الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي ستسهم في تدعيم جسور التواصل معهم.وسبق حفل التدشين لقاء بمقر محافظة القار (Gard) جمع بين وزير الشؤون الخارجية ومحافظ المقاطعة Didier Lauga تناول خلاله الجانبان مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس والمحافظة وجهة Occitanie وسبل تطويره في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية.