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إسناد شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في السلامة الغذائية للمطعم الجامعي بالمروج ومطعم الحي الجامعي بقليبية

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - سلم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يوم الجمعة 21 جوان 2019 شهادة المطابقة للمواصفات الدولية ISO22000 في السلامة الغذائية لكل من المطعم الجامعي بالمروج ومطعم الحي الجامعي بقليبية.

وانتظم بهذه المناسبة موكب رسمي بالمطعم الجامعي بالمروج أشرف عليه ماهر القصاب رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور إطارات ديوان الخدمات الجامعية للشمال والإدارة العامة للشؤون الطالبية والمركز الفني للصناعات الغذائية.


  
  
     
  
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Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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