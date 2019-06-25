تونس تحتضن القمة الإفريقية الأولى للريادة في التكنولوجيات الحديثة

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - انطلقت صباح اليوم أشغال أول قمة للريادة في القارة الإفريقية بتنظيم من مؤسسة "بوابة تونس للريادة" بالشراكة مع منظمة أمن شباب تونس وتحت إشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصادي الرقمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل بحضور سفراء كل من ألمانيا وتركيا.
ويشارك في هذا المؤتمر عدد من الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي والانترنات وتقنيات الروبوتيك إضافة إلى مؤسسات استثمارية من عديد البلدان وممثلو الهياكل العمومية المعنية.
وتنتظم هذه القمة الإفريقية الأولى للريادة في التكنولوجيات الحديثة تحت عنوان "بوابة الشركات الناشئة" في تونس باعتبارها نقطة الربط بين القارات، الآسيوية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
وفي افتتاح أشغال القمة، بيّن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أن العالم اليوم يعيش على وقع تحولات متسارعة خاصة على مستوى اكتساب المعرفة وامتلاك التكنولوجيات المتطورة في كل المجالات الحياتية، وهو ما يتطلب التركيز على هذه التحولات ومواكبتها أو استباقها من خلال التشجيع على البحث والتجديد، مشيرا أن تونس اليوم تضع إمكانيات مهمة سواء على المستوى القانوني والتحفيزي أو المالي لإرساء بيئة حاضنة ومتكاملة لدفع الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي ولتشجيع الشباب على بعث مشاريع رائدة Start up، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأضاف زياد العذاري، أن هذه القمة التي تجمع شبابا من عديد البلدان العربية والإفريقية والأوروبية تعكس الحرص على أن تكون تونس جسرا للتعاون والتضامن وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع، خاصة في ضوء ما هو متاح بهذه البلدان لاسيما الإفريقية منها، من فرص كبيرة وإمكانيات عديدة وأسواق واعدة يمكن عبر مزيد التعاون أن توظف خدمة للمصلحة المشتركة، داعيا الشباب المشارك إلى استغلال الإمكانيات والمؤهلات المتاحة لديهم لإقامة مشاريع ومؤسسات تعتمد على الذكاء والمعرفة باعتبار الاحتياجات المتنامية لهذا المواد سواء في بلادهم أو خارجها.
ويشارك في هذا المؤتمر عدد من الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي والانترنات وتقنيات الروبوتيك إضافة إلى مؤسسات استثمارية من عديد البلدان وممثلو الهياكل العمومية المعنية.
وتنتظم هذه القمة الإفريقية الأولى للريادة في التكنولوجيات الحديثة تحت عنوان "بوابة الشركات الناشئة" في تونس باعتبارها نقطة الربط بين القارات، الآسيوية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
وفي افتتاح أشغال القمة، بيّن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أن العالم اليوم يعيش على وقع تحولات متسارعة خاصة على مستوى اكتساب المعرفة وامتلاك التكنولوجيات المتطورة في كل المجالات الحياتية، وهو ما يتطلب التركيز على هذه التحولات ومواكبتها أو استباقها من خلال التشجيع على البحث والتجديد، مشيرا أن تونس اليوم تضع إمكانيات مهمة سواء على المستوى القانوني والتحفيزي أو المالي لإرساء بيئة حاضنة ومتكاملة لدفع الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي ولتشجيع الشباب على بعث مشاريع رائدة Start up، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأضاف زياد العذاري، أن هذه القمة التي تجمع شبابا من عديد البلدان العربية والإفريقية والأوروبية تعكس الحرص على أن تكون تونس جسرا للتعاون والتضامن وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع، خاصة في ضوء ما هو متاح بهذه البلدان لاسيما الإفريقية منها، من فرص كبيرة وإمكانيات عديدة وأسواق واعدة يمكن عبر مزيد التعاون أن توظف خدمة للمصلحة المشتركة، داعيا الشباب المشارك إلى استغلال الإمكانيات والمؤهلات المتاحة لديهم لإقامة مشاريع ومؤسسات تعتمد على الذكاء والمعرفة باعتبار الاحتياجات المتنامية لهذا المواد سواء في بلادهم أو خارجها.
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