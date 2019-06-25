مدنين: ثلاثة قتلى في حادث مرور

Mardi 25 Juin 2019
وات - ارتفع اليوم عدد قتلى حادث مرور جد يوم امس بمدينة مدنين الى ثلاثة ضحايا اثنان منهما من نفس العائلة ومرافق لهما وفق مصدر من المستشفى الجامعي بمدنين وذلك بعد ان توفي صباح اليوم شاب ثالث متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها يوم امس.
وقد توفي جراء هذا الحادث الذي تمثل في انقلاب سيارة بالطريق الحزامية بمدنين وسقوطها في الوادي احد الجرحى البارحة فيما توفي السائق على عين المكان.
وقد توفي جراء هذا الحادث الذي تمثل في انقلاب سيارة بالطريق الحزامية بمدنين وسقوطها في الوادي احد الجرحى البارحة فيما توفي السائق على عين المكان.
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