Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - Rim Al Fayala  

مدنين: ثلاثة قتلى في حادث مرور

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
وات - ارتفع اليوم عدد قتلى حادث مرور جد يوم امس بمدينة مدنين الى ثلاثة ضحايا اثنان منهما من نفس العائلة ومرافق لهما وفق مصدر من المستشفى الجامعي بمدنين وذلك بعد ان توفي صباح اليوم شاب ثالث متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها يوم امس.

وقد توفي جراء هذا الحادث الذي تمثل في انقلاب سيارة بالطريق الحزامية بمدنين وسقوطها في الوادي احد الجرحى البارحة فيما توفي السائق على عين المكان.


  
  
     
  
cadre-eed07ea2745f1eb752711841247df3ef-2019-06-25 16:48:54






0 de 0 commentaires pour l'article 184599



Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 25 جوان 2019 | 21 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:00 03:05
:الرطــوبة
تونــس
 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    12984,8

  • (24 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,30344 DT        1$ =2,90000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juin)   178,3 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561478325|184599 271|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires