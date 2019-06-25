كاتب الدولة لدى وزير النقل: تم رفع ومتابعة 16 نقطة من الاخلالات المرصودة من قبل محكمة المحاسبات والمتعلقة بديوان الطيران المدني والمطارات

Mardi 25 Juin 2019



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- أكد كاتب الدولة لدى وزير النقل عادل الجربوعي، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بباردو، أنه تم رفع ومتابعة 16 نقطة من مجموع 21 نقطة من الإخلالات التي كانت قد رصدتها محكمة المحاسبات والمتعلقة بديوان الطيران المدني والمطارات .و اوضح خلال مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي عدد 78/2018 أنه فيما يخص الإخلالات المتعلقة بالتأخير في تسليم الأمتعة للمسافرين والرفع من مستوى جودة الخدمات إلى جانب إشكال الضجيج والإنبعاثات الغازية الناتجة عن الطائرات واستخلاصات الديوان لدى مجمع الخطوط التونسية والديون المتخلدة بذمة الديوان لدى بعض الوزارات قال الجربوعي " لقد قام ديوان الطيران المدني والمطارات ببرمجة عديد المشاريع الجديدة وخاصة لمطار تونس قرطاج الدولي قصد تطوير المنظومات المتعلقة بالخدمات المسداة".وفي إجابته عن موضوع يخص إدراج الخطوط التونسية في القائمة السوداء للسلامة والأمن، أبرز الجربوعي انه تمت دعوة الخطوط التونسية لمعالجة النقائص المسجلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الآجال المحددة.وبين انه تبعا لذلك أعدت الشركة برنامج عمل تضمن إجراءات تصحيحية لمعالجة الأسباب المباشرة للنقائص المسجلة.كما تولت المصالح المختصة لمعالجة كافة الإخلالات الواردة بكافة التقارير التي رفعتها الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية للسنوات 2016-20219 وقد حظيت كل الإجراءات التصحيحية بالقبول من قبل سلطات الطيران الأوروربية التي عاينت النقائص .وفي رده على سؤال يخص ملف الفساد بميناء رادس قال انه "تم الاتفاق بين كل الأطراف لتكوين مجمع مفتوح لكل من يرغب في الإندماج فيه والمشاركة في رأس ماله".واضاف انه يجري الإعداد لمشروع قرار يضبط تعريفة شد وفك رباط السفن وحراستها على مستوى وزارة التجارة في حين تم الشروع في مناقشة اتفاقية مشتركة على مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية لضبط العلاقة بين العمال وأصحاب الشركات تحدد خاصة التزامات وحقوق كل الأطراف.وفي ملف النقل البحري وفي اطار الإجابة على سؤال طرحه النائب شفيق العيادي، يتعلق بإشكال نقل الفوسفوجيبس في ميناء صفاقس والتلوث المنجر عنه، أفاد المسؤول أنه يوجد برنامج يتضمن إعادة وتهيئة ميناء صفاقس بمبلغ استثماري يصل إلى 450 مليون دينار.كما يجري العمل على تحويل أنشطة المواد الكيميائية إلى ميناء الصخيرة وتعهد ديوان البحرية التجارية والموانئ مع المجمع الكيميائي للقيام بدراسة لإعداد مخطط مديري لميناء الصخيرة وبناء بنية مينائية جديدة تستوعب هذه الأنشطة حسب مواصفات حماية المحيط، وفق ما أوضحه كاتب الدولة .