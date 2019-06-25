كاس امم افريقيا 2019 - الصحف التونسية تنتقد اداء المنتخب الوطني في مباراته مع انغولا و تحمل المدرب الان جيراس جانبا من المسؤولية

Mardi 25 Juin 2019



وات

- انتقدت الصحف التونسية الصادرة اليوم اداء المنتخب التونسي في مباراته الاولى مع نظيره الانغولي مساء الاثنين في الجولة الاولى لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم وانتقدت بشدة الاختيارات الفنية والتكتيكية للمدرب الفرنسي الان جيراس وكان المنتخب التونسي تعادل امس بملعب السويس مع نظيره الانغولي بنتيجة 1-1 وتحت عنوان بالبنط العريض في الصفحة الاولى " الاحباط " كتبت جريدة "الشروق " ان المنتخب خيب الامال واكتفى بالتعادل امام انغولا في نطاق الجولة الافتتاحية مضيفة ان انطلاقة المنتخب كانت سيئة من حيث النتيجة والاداء .وجاء في مقال نشرته الصحيفة تحت عنوان : الان جيراس راجع حساباتك " ان توجهات المدرب الفرنسي " كشفت عن التلاعب في مراكز اللاعبين مما ساهم في تكبيل الارجل وبث الفوضى في تشكيلة المنتخب وفي الصفحة الاول اختارت جريدة "الصباح" عنوانا " تعادل مخيب للامال .. واداء يطرح اكثر من سؤال ؟ وانتقدت الصحيفة في تعليق عن المباراة اداء المنتخب في مباراة اعتبرتها الاسوء للمنتخب كما لاحظت ان التغييرات التي اجراها المدرب الان جيراس جاءت متاخرة معتبرة ان مهمة المنتخب امام مالي يوم الجمعة ستكون صعبة جدا كما تطرق المقال الى الهفوات الفردية التي كادت ان تتسبب في مضاعفة النتيجة لفائدة المنتخب الانغولي وعلقت جريدة "الصحافة" تحت عنوان "مردود متواضع وتعادل مخيب" ان المنتخب اكتفى بتعادل مخيب طرح اكثر من نقطة استفهام بخصوص اختيارات الاطار الفني وفاجا الجميع بمردود متواضع واعتبر ت جريدة "لابراس " ان المباراة تركت خيبة كبرى معتبرة ان اللاعبين الركائز خيبوا الامال وان الفريق لم يحسن التصرف في المباراة.ولاحظت ان المنتخب التونسي فشل في مجاراة النسق الذي فرضه منتخب انغولا في الشوط الثاني مشيرة الى ان بعض اللاعبين على غرار المساكني والسليتي و الخزري لم يتمكنوا من رد الفعل بعد التعديل وكانت تنقصهم الانتعاشة البدنية و وضوح الرؤية وان المدرب اخفق في اختيار التشكيلة واسلوب اللعب.