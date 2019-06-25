سيدي بوزيد: توزيع موارد رزق على 23 عائلة من ضحايا وجرحى حادث السبالة

Mardi 25 Juin 2019
وات - قامت السلط الجهوية بولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء بتوزيع موارد رزق لفائدة عائلات ضحايا وجرحى حادث دوار البلاهدية الذي جد بالسبالة يوم 27 افريل المنقضي، حيث تم تمكين 11 عائلة متوفى، من رؤوس اغنام بما قيمته 10 آلاف دينار لكل عائلة، وتمكين 12 عائلة جريح، من رؤوس اغنام بما قيمته 8 آلاف دينار لكل عائلة، وفق مندوبة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن هنية نصيري.
وبين والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ان المساعدات "تتنزل في اطار استكمال تنفيذ الاجراء التي اذن بها رئيس الحكومة على اثر الحادث الاليم بمعتمدية السبالة حيث تم توزيع مجموعة من موارد الرزق على عائلات الضحايا والجرحى بقيمة مالية جملية قدرت ب200 الف دينار، تم تحويلها من طرف وزارة المرأة والأسرة".
واضاف انه "تم التأكيد على المستفيدين من اجل المحافظة على موارد الرزق وضمان ديمومتها بهدف إيجاد حلول للمنتفعين تساعدهم على الاستقرار في منطقة البلاهدية وتجنبهم مشقة التنقل"، واشار الى انه "تم تكوين لجنة فنية للغرض متكونة من مختلف الإدارات المعنية وزعت موارد الرزق على 23 منتفعا".
وأفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي في تصريح هاتفي لمراسلة (وات) بالجهة أن "عمل الوزارة لم يكن مرتبطا بالحادث وهو عمل متواصل ويشمل مختلف ولايات الجمهورية، إذ أن الوزارة مطلعة على مواطن الفقر ضمن خارطة تضم كل المعتمديات".
واضافت انه "إضافة إلى موارد الرزق التي وزعت اليوم، تم مؤخرا فتح مركب الطفولة بمعتمدية السبالة ومن المنتظر تمكين 25 عائلة تتراسها امراة من موارد رزق بقيمة 5 الاف دينار لكل عائلة من منطقتي مغيلة والعيون التابعتين لمعتمدية السبالة".
وبين والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ان المساعدات "تتنزل في اطار استكمال تنفيذ الاجراء التي اذن بها رئيس الحكومة على اثر الحادث الاليم بمعتمدية السبالة حيث تم توزيع مجموعة من موارد الرزق على عائلات الضحايا والجرحى بقيمة مالية جملية قدرت ب200 الف دينار، تم تحويلها من طرف وزارة المرأة والأسرة".
واضاف انه "تم التأكيد على المستفيدين من اجل المحافظة على موارد الرزق وضمان ديمومتها بهدف إيجاد حلول للمنتفعين تساعدهم على الاستقرار في منطقة البلاهدية وتجنبهم مشقة التنقل"، واشار الى انه "تم تكوين لجنة فنية للغرض متكونة من مختلف الإدارات المعنية وزعت موارد الرزق على 23 منتفعا".
وأفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي في تصريح هاتفي لمراسلة (وات) بالجهة أن "عمل الوزارة لم يكن مرتبطا بالحادث وهو عمل متواصل ويشمل مختلف ولايات الجمهورية، إذ أن الوزارة مطلعة على مواطن الفقر ضمن خارطة تضم كل المعتمديات".
واضافت انه "إضافة إلى موارد الرزق التي وزعت اليوم، تم مؤخرا فتح مركب الطفولة بمعتمدية السبالة ومن المنتظر تمكين 25 عائلة تتراسها امراة من موارد رزق بقيمة 5 الاف دينار لكل عائلة من منطقتي مغيلة والعيون التابعتين لمعتمدية السبالة".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
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|2
|0
|1
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|0
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|P
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|Groupe C
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|P
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|1
|1
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|2
|3
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|DB
|3
|1
|1
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|0
|1
|3
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|1
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|0
|1
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|0
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|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
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|1
|1
|0
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|0
|0
|1
|0
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|G
|N
|P
|DB
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