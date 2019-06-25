ملف الهجوم الارهابي الذي استهداف حافلة الأمن الرئاسي مجددا امام القضاء

Mardi 25 Juin 2019



باب نات

- حددت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية استهداف حافلة الأمن الرئاسي وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق استجابة لطلب محامو القائمين بالحق الشخصي في حق حق عائلات الشهداء والجرحى الذين طلبوا التاخير لعرض 7 جرحى امنيين على الفحص الطبي ....وبالمناداة على المتهمين اتضح للمحكمة انه تم جلب ثلاث متهمين فقط في حين لم يتم جلب متهم رابع من السجن فطلبت النيابة تاخير القضية ..ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب كانت قد أحالت 10 متهمين. وهم كل من رياض الجامعي وعادل معط الله وفرحات مارس وعادل الأشهب ووليد اليوسفي ومحمد صالح قدالي ورمزي الجليدي وعبد الناصر الناجح وحسن بوشيبة على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب.فيما قررت الدائرة حفظ التهم في حق المتهمين مختار مارس والطيب مارس لانقضاء الدعوى بموجب الوفاة إذ تم القضاء عليهما في ما عرف بأحداث بنقردان الإرهابية.وتم توجيه جرائم القتل ومحاولة القتل وجرائم إرهابية على جملة المتهمين.ويذكر أيضا أن العملية الجبانة التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي تعود الى يوم 24 نوفمبر 2015، عندما عمد انتحاري إرهابي الى تفجير نفسه بعد أن اقتحم الحافلة الأمنية التي كانت راسية بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة ، مما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.وقد تبنى تنظيم «داعش» الارهابي آنذاك العملية الارهابية الغادرة التي هزت الشارع التونسي.