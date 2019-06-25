قفصة : النيابة العمومية بقفصة تأذن بالاحتفاط بموظفّين إثنين من الادارة الجهوية لاتصالات تونس بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية

Mardi 25 Juin 2019



وات

- أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في قفصة اليوم الثلاثاء بالاحتفاظ بموظّفين إثنين بالادارة الجهوية لاتصالات تونس بقفصة يشتبه في تورّطهما في اختلاس أموال عمومية قدّرت قيمتها بنحو 50 ألف دينار.وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي في تصريح لـــ(وات) أن النيابة العمومية بهذه المحكمة أذنت بالاحتفاظ بموظّفين إثنين يعملان بالادارة الجهوية لشركة إتصالات تونس بقفصة بشبهة اختلاس أموال عمومية وإحالتها على مكتب قاضي التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة الابحاث والتحقيقات حول ملفّ اختلاس أموال عمومية قيمتها 50 ألف دينار.وحسب نفس المصدر فقد تلقّت المحكمة الابتدائية بقفصة شكاية من الادارة الجهوية لاتصالات تونس بقفصة حول تعمّد موظفّين إثنين بهذه الادارة وشركائهما سرقة أموال عمومية متأتية من عائدات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوّال، مشيرا إلى أنّ الابحاث القضائية في هذه القضية شملت كذلك مسؤولين جهويين من أجل التستّر على هذه الاختلاسات وعدم الابلاغ عن هذه الجريمة.وأشار في هذا السّياق إلى أنّ شركة اتصالات تونس أنجزت عمليّة تدقيق وتفطّنت إلى هذه السّرقات منذ شهر أفريل الماضي إلاّ أنّ الإبلاغ عن هذه الجريمة لم يتمّ إلاّ في أواسط شهر جوان الجاري.