قفصة : النيابة العمومية بقفصة تأذن بالاحتفاط بموظفّين إثنين من الادارة الجهوية لاتصالات تونس بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية

Mardi 25 Juin 2019
وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في قفصة اليوم الثلاثاء بالاحتفاظ بموظّفين إثنين بالادارة الجهوية لاتصالات تونس بقفصة يشتبه في تورّطهما في اختلاس أموال عمومية قدّرت قيمتها بنحو 50 ألف دينار.
وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي في تصريح لـــ(وات) أن النيابة العمومية بهذه المحكمة أذنت بالاحتفاظ بموظّفين إثنين يعملان بالادارة الجهوية لشركة إتصالات تونس بقفصة بشبهة اختلاس أموال عمومية وإحالتها على مكتب قاضي التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة الابحاث والتحقيقات حول ملفّ اختلاس أموال عمومية قيمتها 50 ألف دينار.
وحسب نفس المصدر فقد تلقّت المحكمة الابتدائية بقفصة شكاية من الادارة الجهوية لاتصالات تونس بقفصة حول تعمّد موظفّين إثنين بهذه الادارة وشركائهما سرقة أموال عمومية متأتية من عائدات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوّال، مشيرا إلى أنّ الابحاث القضائية في هذه القضية شملت كذلك مسؤولين جهويين من أجل التستّر على هذه الاختلاسات وعدم الابلاغ عن هذه الجريمة.
وأشار في هذا السّياق إلى أنّ شركة اتصالات تونس أنجزت عمليّة تدقيق وتفطّنت إلى هذه السّرقات منذ شهر أفريل الماضي إلاّ أنّ الإبلاغ عن هذه الجريمة لم يتمّ إلاّ في أواسط شهر جوان الجاري.
وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي في تصريح لـــ(وات) أن النيابة العمومية بهذه المحكمة أذنت بالاحتفاظ بموظّفين إثنين يعملان بالادارة الجهوية لشركة إتصالات تونس بقفصة بشبهة اختلاس أموال عمومية وإحالتها على مكتب قاضي التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة الابحاث والتحقيقات حول ملفّ اختلاس أموال عمومية قيمتها 50 ألف دينار.
وحسب نفس المصدر فقد تلقّت المحكمة الابتدائية بقفصة شكاية من الادارة الجهوية لاتصالات تونس بقفصة حول تعمّد موظفّين إثنين بهذه الادارة وشركائهما سرقة أموال عمومية متأتية من عائدات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوّال، مشيرا إلى أنّ الابحاث القضائية في هذه القضية شملت كذلك مسؤولين جهويين من أجل التستّر على هذه الاختلاسات وعدم الابلاغ عن هذه الجريمة.
وأشار في هذا السّياق إلى أنّ شركة اتصالات تونس أنجزت عمليّة تدقيق وتفطّنت إلى هذه السّرقات منذ شهر أفريل الماضي إلاّ أنّ الإبلاغ عن هذه الجريمة لم يتمّ إلاّ في أواسط شهر جوان الجاري.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:00
|03:05
|
32°
|31°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-23
|33°-24
|33°-24
|34°-25
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
(136 032) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 393) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 338) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 822) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 606) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 64 750) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 542) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 871) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 719) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 630) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 212) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 337) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 873) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 717) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 093) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 056) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 153) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 630) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 542) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 573) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:neuneu (France )
Sur: عبد الكريم الهاروني لحمادي الجبالي: النهضة ليست صندوق دعم وإذا قررنا دعم مرشح طبعا لن تكون أنت