قفصة: الاذن بفتح بحث بخصوص تخريب وحرق أنابيب بلاستيكية حاملة للمياه بمنطقة وادي الحاشي بامّ العرائس

Mardi 25 Juin 2019



وات

- باشرت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمتلوي من ولاية قفصة اليوم الثلاثاء، الابحاث والتحرّيات اللازمة بخصوص عمليّة تخريب وحرق أنابيب بلاستيكية حاملة للمياه، جدّت الاحد الماضي بمنطقة وادي الحاشي التابعة لمعتمدية أمّ العرائس.وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي في تصريح لمراسلة (وات) أنّ النيابة العمومية بهذه المحكمة "أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش لمنطقة الحرس الوطني بالمتلوي بإجراء الابحاث والتحرّيات اللاّزمة بخصوص تعمّد مجهولين الاحد الماضي تخريب وحرق أنابيب بلاستيكية حاملة للمياه مخصّصة لربط بئر وادي الحاشي بخزّان مدينة امّ العرائس".وحسب مدير المشاريع والاشغال الجديدة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة لطفي منصور فإنّ "المقاولات المعنية بتنفيذ مشروع دعم منظومة مياه الشرب بامّ العرائس قد إستأنفت أشغال إتمام هذا المشروع يوم الجمعة الماضي بعد تعطيل دام حوالي شهرين، ثمّ عمد مجهولون يوم الاحد إلى تخريب وحرق أنابيب بلاستيكية غير بعيدة عن حضيرة المشروع"، واشار إلى أن "المقاولات المتضررة من عملية الحرق والتخريب قد تقدّمت بشكاية في هذا الغرض".ولفت منصور إلى أن "كلّ الجهود سوف تبذل من أجل أن لا تتسبّب عملية التخريب والحرق في تعطيل السير العادي للمشروع خاصة وانّ مدينة أم العرائس تعاني من نقص في مياه الشرب".وكان مجهولون عمدوا الاحد الماضي إلى تخريب وحرق أكثر من 18 مترا من الأنابيب البلاستيكية كانت المقاولات المعنية بإتمام مشروع جلب مياه الشرب إلى مدينة امّ العرائس بصدد تركيزها بغرض ربط بئر أنجز بمنطقة وادي الحاشي، بخزّان المدينة.