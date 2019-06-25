سليانة: اختيار بلدية بوعرادة كبلدية نموذجية لربط شراكة خصوصية مع الاتحاد الأوروبي

Mardi 25 Juin 2019
وات - تم الأسبوع الفارط، اختيار بلدية بوعرادة كبلدية نموذجية من جملة 350 بلدية على المستوى الوطني لربط شراكة خصوصية مع الاتحاد الأوروبي، الهدف منها تبادل التجارب والمعارف بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء البلدية وتنمية قدراتهم خاصة في ضبط الميزانية، حسب ما صرح به رئيس بلدية بوعرادة منجي المتجول لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح ذات المصدر، في سياق متصل، أن هذا الاختيار جاء اثر سلسلة من المعاينات والمحادثات مع أعضاء المجلس البلدي وتقييم لبرنامج عمل البلدية وتخطيطها المتعلق بالميزانية وسير المشاريع من قبل فريق عمل من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن فريق العمل قام بمتابعة سير عمل البلدية في ما يخص انجاز الميزانية ونسبة التغطية و نسبة مشاركة المواطن ومكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي في اخذ القرار ومجابهة الصعوبات.
وأوضح ذات المصدر، في سياق متصل، أن هذا الاختيار جاء اثر سلسلة من المعاينات والمحادثات مع أعضاء المجلس البلدي وتقييم لبرنامج عمل البلدية وتخطيطها المتعلق بالميزانية وسير المشاريع من قبل فريق عمل من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن فريق العمل قام بمتابعة سير عمل البلدية في ما يخص انجاز الميزانية ونسبة التغطية و نسبة مشاركة المواطن ومكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي في اخذ القرار ومجابهة الصعوبات.
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