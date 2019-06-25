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مجلس النواب: مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
وات - يواصل مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي عدد 78/2018.

وقد اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي خلال دورتها 39 بروتوكولين لتعديل المادتين 50(أ) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي بغرض رفع عدد أعضاء المجلس من 36 إلى 40 ومن عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية من 19 إلى 21 عضوا وقد حظيا بدعم جماعي.


وينظر المجلس في هذا المشروع، باعتبار أن تونس عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي وطرفا في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر1944 بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وقصد تلبية دعوة الجمعية العامة الدول المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدني الدولي للمصادقة على تلك التعديالت بأسرع ما يمكن لكي يتسنى تنفيذها في أقرب آلاجال.

وكانت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة قد قررت يوم 16 ماي 2019، الموافقة على مشروع القانون المعروض بإجماع أعضائها الحاضرين.

  
  
     
  
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Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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